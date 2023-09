سائنسدانوں نے کوانٹم کمپیوٹنگ اور بائیو لیبلنگ کے لیے سلیکا لیپت نینوڈیمنڈز کا کیمیائی طریقہ کار دریافت کیا۔

By

سان ہوزے اسٹیٹ یونیورسٹی (SJSU) کے محققین نے نینوڈیمنڈز پر یکساں سلیکا شیل کی تشکیل کے لیے ذمہ دار بانڈنگ میکانزم کو بے نقاب کیا ہے۔ ٹیم نے نینو میٹریلز کا مطالعہ کرنے کے لیے SLAC نیشنل ایکسلریٹر لیبارٹری میں Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) کی طرف سے تیار کردہ طاقتور ایکس رے کا استعمال کیا۔ ACS Nanoscience Au جریدے میں شائع ہونے والے نتائج، سلیکا لیپت نینوڈیمنڈز کی تخلیق میں ملوث کیمسٹری میں اہم بصیرت فراہم کرتے ہیں۔

نینوڈیمنڈز انتہائی چھوٹے مصنوعی ہیرے ہیں جن میں نمایاں خصوصیات ہیں۔ اپنے چھوٹے سائز کے باوجود، نینوڈیمنڈز میں کامل کاربن جالیاں ہوتی ہیں، اور وہ کمرے کے درجہ حرارت پر مقناطیسی شعبوں، برقی میدانوں اور روشنی کے ردعمل کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ منفرد خصوصیات نینوڈیمنڈز کو مختلف ایپلی کیشنز کے لیے موزوں بناتی ہیں، بشمول کوانٹم کمپیوٹنگ اور خلیات کی بائیو لیبلنگ۔

نینوڈیمنڈز کی فعالیت کو بڑھانے کے لیے، محققین نے ہیرے کے ذرات کو سلیکا کے ساتھ کوٹنگ کرنے کا رخ کیا ہے۔ سلیکا نہ صرف نینوڈیمنڈز کے لیے ایک ہموار اور حفاظتی خول فراہم کرتی ہے بلکہ سطح میں ترمیم کی بھی اجازت دیتی ہے۔ سلیکا کوٹنگ میں مخصوص ٹیگز شامل کرکے، سائنسدان نینوڈیمنڈ کو مخصوص خلیات یا مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے ہدایت کر سکتے ہیں۔ نینوڈیمنڈ کی نقل و حرکت پر یہ کنٹرول بائیو میڈیسن اور بائیو ٹیکنالوجی میں ایپلی کیشنز کے لیے اہم مضمرات رکھتا ہے۔

ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے، سائنسدان نینوڈیمنڈز پر سلیکا کوٹنگ کی تشکیل کے طریقہ کار سے حیران ہیں۔ ایس جے ایس یو کے محققین نے دریافت کیا کہ نینوڈیمنڈ کی سطح پر الکحل کے کیمیائی گروپس سلکا کے خولوں کی نشوونما کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے پایا کہ کوٹنگ کے عمل کے دوران ایتھنول کے ساتھ امونیم ہائیڈرو آکسائیڈ کا تعارف ان الکحل گروپوں کی پیداوار کا باعث بنتا ہے۔

سلیکا کوٹنگ کے نیچے چھپی ہوئی سطحوں کی جانچ کرنے کے لیے، SJSU کے محققین نے SSRL کی ایکس رے سہولیات کا استعمال کیا۔ انہوں نے درجہ حرارت کی تبدیلیوں کا پتہ لگانے اور انہیں ایکس رے توانائیوں میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ٹرانزیشن ایج سینسر، ایک انتہائی حساس تھرمامیٹر کا استعمال کیا۔ ایکس رے جذب سپیکٹروسکوپی (XAS) کے ذریعے، ٹیم نے نینوڈیمنڈز کی سطحوں کی چھان بین کی اور نینو میٹر پیمانے پر سلکا کوٹنگ کی موٹائی کی پیمائش کی۔ نتائج نے نینوڈیمنڈ جیسے ڈوبے ہوئے مواد کا مطالعہ کرنے کے لیے XAS کی تاثیر کو ظاہر کیا۔

سلیکا لیپت نینوڈیمنڈز کے بانڈنگ میکانزم کو سمجھنے سے حاصل کردہ علم محققین کے لیے نئی راہیں کھولتا ہے۔ مطالعہ کے پرنسپل تفتیش کار ابراہم ولکاٹ نے نینوڈیمنڈز کو کوٹ کرنے کے لیے دیگر مواد، جیسے ٹائٹینیم اور زنک آکسائیڈز کے استعمال کو تلاش کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ متبادل کوٹنگز کوانٹم سینسنگ اور حیاتیاتی لیبلنگ میں نینوڈیمنڈز کے استعمال کو مزید وسعت دے سکتی ہیں۔

اس تحقیق کے نتائج نینوڈیمنڈ کوٹنگز کی کیمسٹری میں قیمتی بصیرت فراہم کرتے ہیں اور سلکا شیل کو بہتر بنانے اور دیگر کوٹنگ مواد کی تلاش کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ سلیکا لیپت نینوڈیمنڈز کے پیچھے کیمیائی طریقہ کار کی بہتر تفہیم کے ساتھ، محققین کوانٹم کمپیوٹنگ اور بائیو لیبلنگ ایپلی کیشنز کے لیے ان چھوٹے ہیروں کی صلاحیت کو کھولنا جاری رکھ سکتے ہیں۔

ماخذ:

– Perla J. Sandoval et al، Quantum Diamonds at the Beach: کیمیکل انسائٹس ان سلیکا گروتھ آن نانوسکل ڈائمنڈ استعمال کرتے ہوئے ملٹی موڈل کریکٹرائزیشن اینڈ سمولیشن، ACS Nanoscience Au (2023)۔ DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033