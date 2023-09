سیرا ڈی اٹاپورکا کی گہرائیوں کی تلاش

Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) میں Josep M. Parés اور ان کی ٹیم کی طرف سے کئے گئے ایک حالیہ ارضیاتی مطالعہ نے اسپین میں Sierra de Atapuerca کی ذیلی سطح کو تلاش کیا ہے۔ میرین اینڈ پیٹرولیم جیولوجی نامی جریدے میں شائع ہونے والی اس تحقیق کا مقصد علاقے کی گہری ساخت اور اس کے ارضیاتی رابطوں کو سمجھنا تھا۔

تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ سطح کے نیچے موجود مواد چونا پتھر ہیں جو سیرا ڈی اتاپورکا کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ مواد صرف ایک بہت بڑے زیر زمین ڈھانچے کا "آئس برگ کا سرہ" ہیں جو 5 کلومیٹر سے زیادہ چوڑا ہے۔ یہ ڈھانچہ نرم مادوں کی موجودگی کی وجہ سے تشکیل دیا گیا تھا، خاص طور پر ٹرائیسک لیوٹائٹس اور بخارات، جس نے طبقے کو حرکت دی تھی۔

مطالعہ نے سیرا ڈی اتاپورکا کے ارضیاتی انتظام پر بھی روشنی ڈالی۔ روایتی طور پر ایک اینٹی لائن کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ارضیاتی کام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈھانچہ 1,000 میٹر کی گہرائی سے آگے چلتا ہے۔ اس گہرائی میں، Mesozoic strata ایک Paleozoic تہہ خانے پر ٹکا ہوا ہے، جو سخت اور کرسٹل لائن ہے۔ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ طبقے کی تہہ کو مخصوص مواد کی موجودگی سے ممکن بنایا گیا تھا جو چکنا کرنے والے مادوں یا لاتعلقی کی سطح کے طور پر کام کرتے ہیں، جس سے طبقے کو سخت تہہ خانے پر پھسلنے کا موقع ملتا ہے۔ ڈویرو بیسن کے معاملے میں، لاتعلقی کی سطح ٹرائیسک دور کے مواد پر مشتمل ہوتی ہے، جو میکانکی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور اوپری طبقے کی نقل و حرکت اور تہہ کرنے میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔

اس مطالعے کے نتائج سیرا ڈی اتاپورکا کی گہری ساخت اور اس کے ارضیاتی رابطوں میں قیمتی بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ اس خطے کی زمینی ارضیات کو سمجھنا اس کی ارضیاتی تاریخ اور انسانی ارتقا کے ممکنہ مضمرات پر مزید تحقیق کے لیے ضروری ہے۔

ماخذ: Pedro Cámara et al، Iberian Range کو Basque-Cantabrian Basin کے ساتھ جوڑنا: The structure of Sierra de Atapuerca (Spain)، Marine and Petroleum Geology (2023)۔ DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

ماخذ: CENIEH

