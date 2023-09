بالائی ماحول میں نایاب گرم پلازما کے بہاؤ کی جانچ کرنا

By

زمین کے قطبوں کے قریب، ارورہ ایک عام نظارہ ہیں، جو اوپری فضا میں رنگین روشنی کے شو دکھاتے ہیں جو شمسی ہوا اور سیارے کے مقناطیسی کرہ کے درمیان تعامل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تاہم، خط استوا کے قریب، ایک مختلف ماحول کا واقعہ رونما ہو سکتا ہے: سبورورل آئن ڈرفٹ (SAID)۔

SAID واقعات میں ionosphere کے ذریعے گرم پلازما کا تیز، مغرب کی طرف بہاؤ شامل ہوتا ہے۔ یہ واقعات آسمان میں نظر آنے والے ڈھانچے کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، جیسے کہ مستحکم اوررال ریڈ (SAR) آرکس اور مضبوط تھرمل ایمیشن ویلوسٹی اینہانسمنٹ (STEVE)۔ عام طور پر، SAID واقعات شام اور آدھی رات کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن آدھی رات کے بعد SAID کے بہاؤ کا پتہ چلا ہے۔

جرنل آف جیو فزیکل ریسرچ: اسپیس فزکس میں شائع ہونے والی ایک حالیہ تحقیق میں، محققین نے 15 میں جنوبی امریکہ کے قریب پائے جانے والے 2013 پوسٹ مڈ نائٹ SAID واقعات پر توجہ مرکوز کی۔ مختلف ذرائع سے حاصل کردہ ڈیٹا کا تجزیہ کرکے، بشمول سیٹلائٹ پروگرامز اور ارورل سرگرمی کے اقدامات، انہوں نے خصوصیات کی چھان بین کی۔ ان نایاب واقعات کی تشکیل.

محققین نے پایا کہ رات کے بعد ہونے والے SAID واقعات، جو کہ رات سے پہلے کے واقعات کی طرح ہوتے ہیں، ionospheric حالات اور جغرافیائی حرکیات کے درمیان پیچیدہ تعامل کا نتیجہ ہیں۔ انٹر پلے میں برقی میدانوں کی تشکیل اور لہر ذرہ تعامل شامل ہیں، جو مقامی حرارتی ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

یہ نتائج اوپری ماحول کی پلازما حرکیات اور سیٹلائٹ ٹریکنگ اور دیگر اہم ایپلی کیشنز کے لیے ریڈار سگنلز میں خلل ڈالنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں۔ اس علاقے میں مزید تحقیق اس بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کر سکتی ہے کہ کس طرح SAID واقعات اور ان سے وابستہ مظاہر زمین کے ماحول کو متاثر کر سکتے ہیں۔

