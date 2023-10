ایڈوانسڈ نیوکلیئر ری ایکٹرز کے لیے پگھلے ہوئے نمکیات میں الیکٹران کے رویے کو سمجھنا

محکمہ توانائی کی اوک رج نیشنل لیبارٹری اور آئیووا یونیورسٹی کے محققین نے یہ سمجھنے میں اہم پیش رفت کی ہے کہ جدید ایٹمی ری ایکٹروں میں الیکٹران پگھلے ہوئے نمکیات کے ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں۔ کمپیوٹیشنل طور پر پگھلے ہوئے زنک کلورائد نمک میں ایک اضافی الیکٹران کے تعارف کی تقلید کرتے ہوئے، سائنس دان تین حالتوں کی شناخت کرنے میں کامیاب ہو گئے جنہیں الیکٹران فرض کر سکتا ہے۔

پہلے منظر نامے میں، الیکٹران دو زنک آئنوں پر مشتمل مالیکیولر ریڈیکل کا حصہ بن جاتا ہے۔ دوسرے منظر نامے میں، الیکٹران ایک ہی زنک آئن پر لوکلائز ہوتا ہے۔ تیسرے منظر نامے میں، الیکٹران کو ڈی لوکلائز کیا جاتا ہے اور متعدد نمک کے آئنوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ نتائج نمک کے ایندھن والے ری ایکٹرز کی کارکردگی پر تابکاری کے اثرات کی پیشین گوئی کے لیے اہم ہیں۔

پگھلے ہوئے نمک کے ری ایکٹرز کو مستقبل کے جوہری پاور پلانٹس کے لیے ممکنہ ڈیزائن کے طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ لہذا، یہ سمجھنا کہ پگھلے ہوئے نمکیات کس طرح اعلی تابکاری پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ محققین کا مقصد ان آئنوں کے ساتھ رابطے میں ایک الیکٹران کے رویے پر روشنی ڈالنا تھا جو پگھلا ہوا نمک بناتا ہے۔

اگرچہ مطالعہ تمام سوالات کا جواب نہیں دیتا، یہ الیکٹران اور پگھلے ہوئے نمکیات کے درمیان تعامل کی مزید تحقیقات کے لیے ایک اہم نقطہ آغاز فراہم کرتا ہے۔ محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ مختصر مدت میں الیکٹرانوں کے ذریعے بننے والی تین شناخت شدہ انواع ممکنہ طور پر طویل عرصے میں زیادہ پیچیدہ شکلیں بنانے کے لیے ردعمل کا اظہار کر سکتی ہیں۔

اس تحقیق کا عنوان ہے "کیا ہائی ٹمپریچر پگھلے ہوئے نمکیات اضافی الیکٹران کے ساتھ ری ایکٹو ہیں؟ ZnCl2 کا کیس،" The Journal of Physical Chemistry B میں شائع ہوا تھا۔ اسے ACS ایڈیٹرز کے انتخاب کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، جو وسیع عوامی دلچسپی کے لیے اس کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔

یہ تحقیق DOE کے پگھلے ہوئے نمکیات ان ایکسٹریم انوائرمنٹس انرجی فرنٹیئر ریسرچ سینٹر (MSEE EFRC) کے حصے کے طور پر کی گئی جس کی سربراہی Brookhaven نیشنل لیبارٹری کر رہی تھی۔ تحقیقی ٹیم دیگر نمکیات کے نظاموں پر تابکاری کے اثرات کی تحقیقات جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان کی کمپیوٹیشنل تحقیق DOE صارف کی سہولیات پر کی گئی تھی، بشمول Oak Ridge نیشنل لیبارٹری میں Compute and Data Environment for Science and National Energy Research Scientific Computing Center at Lawrence Berkeley National Laboratory.

پگھلے ہوئے نمکیات میں الیکٹران کے رویے کو سمجھنا پگھلے ہوئے نمک کے ری ایکٹرز کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ان ری ایکٹرز کی حفاظت اور کارکردگی کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے، جو مستقبل میں جوہری توانائی کی پیداوار کے لیے ایک امید افزا آپشن تصور کیے جاتے ہیں۔

