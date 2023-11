ایکواڈور میں اسپائنی ماؤس کی ایک نئی نسل دریافت ہوئی۔

ایکواڈور میں ایک قابل ذکر نئی دریافت ہوئی ہے، جہاں اسپائنی ماؤس کی پہلے سے نامعلوم نسل کی شناخت کی گئی ہے۔ جانوروں کی بادشاہی میں اس نئے اضافے کا نام Neacomys marci رکھا گیا ہے، تحفظ پسند مارک ہوجسلاگ کے اعتراف میں۔ یہ ایک چھوٹا چوہا ہے، تقریباً ایک ٹینس بال کے سائز کا، جس کی مخصوص خصوصیات جیسے لمبی دم، پیلا سابر پیٹ کی کھال، اور ایک سفید گلا ہے۔ حالیہ دریافت اپنی نوعیت کی 14 ویں پرجاتیوں کی نشاندہی کرتی ہے جو صرف پچھلے پانچ سالوں میں شناخت کی گئی ہے، جو کہ حیاتیاتی تنوع کی جاری تلاش کو اجاگر کرتی ہے۔

اس دریافت کے پیچھے محققین، Pontificia Universidad Católica del Ecuador سے Nicolás Tinoco، Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change in Germany, Javier E. Colmenares-Pinzón from Universidad Industrial de Santander in Colombia, and In Javier E. Colmenares-Pinzón. ایکواڈور میں Biodiversidad نے اپنے نتائج کو معروف اوپن ایکسیس جریدے ZooKeys میں شائع کیا۔

Neacomys، وہ جینس جس سے اس نئی نسل کا تعلق ہے، پورے مشرقی پانامہ اور جنوبی امریکہ کے شمالی نصف حصے میں وسیع پیمانے پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ حالیہ مطالعات نے اس جینس کے اندر متعدد نئی انواع کی نقاب کشائی کی ہے، جو اس میدان میں سائنسی تحقیق کی متحرک نوعیت کی عکاسی کرتی ہے۔ تاہم، ان انکشافات کے باوجود، Neacomys کے حقیقی تنوع کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، کیونکہ جنوبی امریکہ اور ملحقہ وسطی امریکہ کے بہت سے خطوں کا ابھی تک مکمل مطالعہ کرنا باقی ہے۔

شمال مغربی ایکواڈور میں Chocó بایو جغرافیائی خطے کی اہمیت کو بڑھاوا نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے کافی سائز کے باوجود، یہ علاقہ جنوبی امریکہ میں حیاتیاتی تنوع کے سب سے کم زیر مطالعہ مقامات میں سے ایک ہے۔ شمال مغربی ایکواڈور کے برساتی جنگلات بہت سی پرجاتیوں کا گھر ہیں، جن میں سے اکثر مقامی ہیں اور زمین پر کہیں نہیں پائی جاتی ہیں۔

یہ اہم تحقیق میوزیم کے مجموعوں کے جامع جائزوں اور فیلڈ جمع کرنے کی شدید کوششوں سے ممکن ہوئی۔ سالماتی تجزیہ Neacomys جینس کے اندر پرجاتیوں کی درست شناخت کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس نئی پرجاتیوں کا نام مارک ہوجسلاگ کے اعزاز میں رکھا گیا، جو ایک سرشار تحفظ پسند اور ماحولیاتی ذخائر کے حامی ہیں، خطرے سے دوچار انواع کے تحفظ اور تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ EcoMinga فاؤنڈیشن کا Manduriacu Reserve، جہاں Neacomys marci کو دریافت کیا گیا، Hoogslag کی کوششوں سے فائدہ اٹھانے والے ماحولیاتی ذخائر کی صرف ایک مثال ہے۔

یہ دریافت اس بات کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ ہماری فطری دنیا میں ابھی کتنا کچھ دریافت کرنا اور دریافت کرنا باقی ہے۔ یہ حیاتیاتی تنوع کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرا کرنے اور تحفظ کی مسلسل کوششوں کی ضرورت میں سائنسی تحقیق کے اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ ہر نئی نوع کی شناخت کے ساتھ، ہم اپنے سیارے کی زندگی کی بھرپور ٹیپسٹری کی پیچیدگیوں کے بارے میں مزید بصیرت حاصل کرتے ہیں۔