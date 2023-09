سپر کمپیوٹر سمولیشنز زحل کے حلقوں اور چاندوں کی اصلیت کو ظاہر کرتے ہیں۔

دی ایسٹرو فزیکل جرنل میں شائع ہونے والی ایک حالیہ تحقیق میں زحل کے حلقوں کی اصل کی وضاحت فراہم کرنے کے لیے سپر کمپیوٹر سمولیشنز کا استعمال کیا گیا ہے۔ ناسا، ڈرہم یونیورسٹی اور گلاسگو یونیورسٹی کی جانب سے کی گئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حلقے دو چھوٹے برفیلے چاندوں کے ملبے سے بن سکتے تھے جو چند سو ملین سال پہلے آپس میں ٹکرائے اور بکھر گئے۔ یہ پروجنیٹر چاند زحل کے موجودہ چاندوں، ڈائون اور ریا کے سائز میں ملتے جلتے ہوں گے۔ اس تصادم کے کچھ ملبے نے زحل کے موجودہ چاندوں کی تشکیل میں بھی کردار ادا کیا ہو گا۔

زحل کے حلقوں کی ابتدا کے بارے میں یہ نئی بصیرت کیسینی خلائی جہاز کے جمع کردہ ڈیٹا سے ممکن ہوئی، جس نے زحل اور اس کے نظاموں کا مطالعہ کرنے میں 13 سال گزارے۔ کیسینی کی پیمائش سے پتہ چلتا ہے کہ حلقے بنیادی طور پر برف پر مشتمل ہیں اور ان کی تشکیل کے بعد سے بہت کم دھول جمع ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نظام شمسی کی تاریخ میں حلقے نسبتاً حال ہی میں بنے۔

انگوٹھیوں کی تشکیل کی مزید تحقیقات کے لیے، تحقیقی ٹیم نے ڈرہم یونیورسٹی کی ڈی آر اے سی سہولت میں COSMA سپر کمپیوٹر کا استعمال کیا۔ انہوں نے پچھلے مطالعات سے 100 گنا زیادہ ریزولوشن پر ہائیڈروڈینامیکل سمولیشنز کا انعقاد کیا۔ پیشگی چاندوں کے درمیان مختلف تصادم کی ماڈلنگ کرکے، محققین نے زحل کے نظام کی تاریخ میں قیمتی بصیرت حاصل کی۔

نقوش سے پتہ چلتا ہے کہ برفیلے چاندوں کے درمیان اثر زحل کے قریب حلقے بنانے کے لیے کافی مواد بھیج سکتا تھا۔ یہ منظر قدرتی طور پر برف سے بھرپور انگوٹھیوں کی تخلیق کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ٹکرانے والی لاشوں کے مرکز میں موجود چٹان اوپر سے برف کے مقابلے میں کم پھیلی ہوئی ہے۔ یہ نتائج اس خیال کی تائید کرتے ہیں کہ انگوٹھیاں دوسری متبادل وضاحتوں کے بجائے دو چاندوں کے درمیان تصادم سے پیدا ہوئیں۔

تصادم کے مختلف منظرناموں کی تقلید کرتے ہوئے، محققین نے طے کیا کہ اثرات کی ایک وسیع رینج زحل کی روشے کی حد میں صحیح مقدار میں برف کو بکھیر سکتی ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں کسی سیارے کی کشش ثقل چٹان یا برف کے بڑے اجسام کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بکھری ہوئی برف اتنی ہی برفیلی حلقوں میں بن سکتی ہے جیسا کہ آج زحل کے گرد مشاہدہ کیا گیا ہے۔

ناسا کے ایمز ریسرچ سینٹر کے ریسرچ سائنسدان ڈاکٹر جیکب کیگریس نے زحل کے نظام کو سمجھنے کے لیے ان نقالی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زحل اور اس کے چاندوں کے بارے میں ابھی بہت کچھ نامعلوم ہے، جس میں زندگی کے لیے موزوں ماحول کا امکان بھی شامل ہے۔ نئے نقوش زحل کے حلقوں کے ارضیاتی نوجوانوں پر روشنی ڈالتے ہوئے نظام کے ارتقاء کی تفصیلی تحقیق فراہم کرتے ہیں۔

مجموعی طور پر، یہ مطالعہ زبردست ثبوت پیش کرتا ہے کہ نظام شمسی کی نسبتاً حالیہ تاریخ میں زحل کے حلقے اور چاند ایک بڑے تصادم کے نتیجے میں ہوئے۔ سپر کمپیوٹر سمیولیشنز نے ان آسمانی خصوصیات کی تشکیل میں قیمتی بصیرت فراہم کی ہے، جو زحل کے نظام کی حرکیات اور ارتقاء کے بارے میں ہماری سمجھ میں معاون ہے۔

ماخذ:

– LFA Teodoro et al، A Recent Impact Origin of Saturn's Rings and Mid-sized Moons، The Astrophysical Journal (2023)۔