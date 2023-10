پانی کے اندر روبوٹ کے ذریعہ انٹارکٹک آئس شیلف کی نئی بصیرت کی نقاب کشائی کی گئی۔

کارنیل یونیورسٹی کی زیرقیادت ایک اہم مطالعہ نے انٹارکٹک آئس شیلف کے نیچے سمندری پانی کی گردش کے بارے میں نئی ​​بصیرت فراہم کی ہے۔ تحقیق میں اس اہم کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے جو کریواسز، جو پہلے برف میں محض شگاف کے طور پر دیکھے جاتے تھے، ان برف کے شیلفوں کے استحکام کو متاثر کرنے میں ادا کرتے ہیں۔

یہ مطالعہ ایک جدید دور سے چلنے والے پانی کے اندر روبوٹ کے استعمال سے ممکن ہوا جسے آئسفین کہتے ہیں۔ اس قابل ذکر روبوٹ نے راس آئس شیلف کی بنیاد پر ایک کریوس کو کامیابی کے ساتھ اوپر اور نیچے کیا، جس نے گراؤنڈنگ زون کے قریب سمندری حالات کی پہلی بار 3D پیمائش کی۔

روبوٹک سروے کے اہم نتائج میں سے ایک پہلے سے نامعلوم گردش پیٹرن کی دریافت تھی۔ مطالعہ نے ایک جیٹ کی موجودگی کا انکشاف کیا جو پہلے سے تسلیم شدہ بڑھتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دھاروں کے ساتھ ساتھ کریوس کے ذریعے پانی کو بعد میں چلاتا ہے۔ مزید برآں، سروے نے برف کی مختلف شکلوں کو بے نقاب کیا جو وقت کے ساتھ بہاؤ اور درجہ حرارت کی تبدیلیوں کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں۔

یہ نتائج موجودہ ماڈلز کو بہتر بنانے کے لیے انمول بصیرت رکھتے ہیں جو گراؤنڈنگ زونز میں برف کی شیلف کے پگھلنے اور جمنے کی شرح کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر سطح سمندر میں اضافے میں ان کے اہم کردار کے باوجود، ان زونز کا اب تک شاذ و نادر ہی براہ راست مشاہدہ کیا گیا ہے۔

یہ مطالعہ آئس شیلف کی ساحلی پٹی کے ساتھ پانی کی نقل و حمل میں شگافوں کی اہمیت پر زور دیتا ہے، ایسا عمل جو پہلے نامعلوم تھا اور ماڈلز میں اس کا حساب نہیں تھا۔ "سمندر ان خصوصیات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور آپ ان کے ذریعے آئس شیلف گہا کو ہوا دے سکتے ہیں،" کارنیل کے ایک قطبی سمندری ماہر اور تحقیقی سائنسدان پیٹر واشام بتاتے ہیں۔

اس یادگار تحقیق کو پراجیکٹ RISE UP (Ross Ice Shelf and Europa Underwater Probe) نے NASA کے Planetary Science and Technology from Analog Research پروگرام کے تحت مالی اعانت فراہم کی تھی۔ تفصیلی نتائج جرنل سائنس ایڈوانسز میں مل سکتے ہیں۔

سوالات:

سوال: مطالعہ میں استعمال ہونے والے زیر آب روبوٹ کا کیا نام ہے؟

A: روبوٹک سروے آئسفین روبوٹ کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔

سوال: مطالعہ نے انٹارکٹک آئس شیلف کے نیچے گردش کے نمونوں کے بارے میں کیا انکشاف کیا؟

A: مطالعہ نے پہلے سے معلوم ہونے والے بڑھتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دھاروں کے علاوہ کریواسس کے ذریعے ایک پس منظر کے پانی کے جیٹ کو شامل کرنے والے پہلے سے نامعلوم گردش پیٹرن کا انکشاف کیا۔

سوال: یہ نئی دریافتیں برف کے شیلف پگھلنے اور جمنے کی شرح کی پیشن گوئی کرنے کے موجودہ ماڈلز پر کیسے اثر انداز ہوں گی؟

A: دریافتوں سے موجودہ ماڈلز کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور برف کی شیلفوں کے پگھلنے اور جمنے کی شرحوں کی زیادہ درست تفہیم فراہم کی جائے گی، خاص طور پر گراؤنڈنگ زونز میں۔

سوال: تحقیق کی مالی اعانت کیسے کی گئی؟

A: اس تحقیق کو پروجیکٹ RISE UP (Ross Ice Shelf and Europa Underwater Probe) کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی گئی تھی، جو اینالاگ ریسرچ پروگرام سے NASA کے Planetary Science and Technology کا حصہ ہے۔

سوال: میں تحقیقی نتائج کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

A: تفصیلی نتائج جرنل سائنس ایڈوانسز میں مل سکتے ہیں۔