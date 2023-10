ناسا بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر لیزر کمیونیکیشن سسٹم لانچ کرے گا۔

By

NASA اگلے ماہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن (ISS) پر لیزر مواصلاتی نظام بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ نظام، جسے ILLUMA-T کہا جاتا ہے، ISS کے بیرونی ماڈیول پر نصب کیا جائے گا۔ اس کا مقصد خلائی اسٹیشن سے لے کر ناسا کے لیزر کمیونیکیشن ریلے ڈیمونسٹریشن (LCRD) تک اعلیٰ ڈیٹا ریٹ لیزر کمیونیکیشنز کو ظاہر کرنا ہے، جو اس کے بعد ڈیٹا کو زمین پر واپس منتقل کرے گا۔

LCRD، جو 2021 میں شروع کیا گیا، فی الحال 1.2 Gbps کی شرح سے جیو سنکرونس مدار سے زمین کو ڈیٹا بھیج رہا ہے۔ ایک ریلے سیٹلائٹ کے طور پر، LCRD خلائی مشنوں کو لیزر لنکس کے ذریعے اپنا ڈیٹا ریلے میں بھیجنے کی اجازت دیتا ہے، جو اسے زمین کے زمینی اسٹیشنوں پر منتقل کرتا ہے۔ ILLUMA-T اور LCRD کا امتزاج ناسا کا پہلا دو طرفہ لیزر کمیونیکیشن ریلے سسٹم قائم کرے گا۔

روایتی مواصلاتی طریقوں پر لیزر سسٹم کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہلکے ہونے اور کم طاقت کی ضرورت کے دوران زیادہ ڈیٹا کی شرح پیش کرتے ہیں۔ خلائی جہاز کو ڈیزائن کرتے وقت یہ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔

ILLUMA-T پے لوڈ کا انتظام NASA کے Goddard Space Flight Center کے ذریعے کیا جا رہا ہے، جانسن اسپیس سینٹر اور Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN) کے تعاون سے۔ فلوریڈا میں ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے SpaceX ڈریگن خلائی جہاز پر سوار لیزر مواصلاتی نظام کا آغاز 5 نومبر کو ہونا ہے۔

ILLUMA-T کے علاوہ، ڈریگن خلائی جہاز دیگر تجربات، ہارڈویئر، اور Expedition 70 کے عملے کے لیے سامان بھی لے جائے گا۔ ایسا ہی ایک تجربہ Atmospheric Waves Experiment (AWE) ہے، جو ماحولیاتی کشش ثقل کی لہروں کی خصوصیات اور حرکت کی پیمائش کرے گا۔ AWE کا مقصد زمین کے ماحول، موسم، آب و ہوا کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنانا اور خلائی موسم کے اثرات کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنا ہے۔

ماخذ: ناسا