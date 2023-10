نیو ہیمپشائر کے رہائشی دو سورج گرہن کا مشاہدہ کریں گے۔

By

نیو ہیمپشائر کے رہائشیوں کو آنے والے مہینوں میں ایک نہیں بلکہ دو سورج گرہن دیکھنے کا موقع ملے گا۔ 14 اکتوبر 2023 کو جزوی سورج گرہن ہوگا، اس کے بعد 8 اپریل 2024 کو مکمل سورج گرہن ہوگا۔ یونیورسٹی آف نیو ہیمپشائر کے ایسوسی ایٹ پروفیسرز، ایمی کیسی اور جان ایس گیانفورٹ، لوری ہارنوئس، ڈائریکٹر کے ساتھ۔ ٹریول اینڈ ٹورازم ڈویلپمنٹ کے ڈویژن کے، ان آنے والے واقعات پر تبادلہ خیال کریں۔

سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آتا ہے اور زمین پر سایہ ڈالتا ہے۔ یہ سیدھ اس وقت ہوتی ہے جب چاند، سورج اور زمین ایک ہی جہاز میں ہوتے ہیں۔ چاند سورج کے کم از کم ایک حصے کو روکتا ہے، جس کے نتیجے میں سورج گرہن ہوتا ہے۔ اکتوبر کا چاند گرہن جزوی چاند گرہن ہوگا جو نیو ہیمپشائر میں نظر آئے گا۔ تاہم، اپریل کا چاند گرہن مکمل گرہن ہوگا، جہاں چاند ایک خاص مدت کے لیے سورج کی تمام روشنی کو مکمل طور پر روک دے گا۔ ان چاند گرہن کے راستے مختلف ہوں گے، اکتوبر کا چاند گرہن امریکہ کے مغربی حصے سے گزرے گا اور اپریل کا چاند گرہن نیو ہیمپشائر کے شمالی حصے سے گزرے گا۔

ان چاند گرہن کو محفوظ طریقے سے دیکھنے کے لیے، دو طریقے تجویز کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے پن ہول پروجیکٹر کا استعمال کرنا ہے، جہاں گتے کا ایک ٹکڑا پن ہول کے ساتھ اور ایلومینیم ورق سے ڈھکا ہوا سورج کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کی تصویر پوسٹر بورڈ پر پیش کرتی ہے۔ دوسرا طریقہ سورج گرہن کے شیشے کا استعمال کرنا ہے، جو سورج گرہن کے جزوی مراحل کے دوران براہ راست سورج کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سورج کو براہ راست دیکھنا صرف مکمل گرہن کے دوران محفوظ ہے جب چاند مکمل طور پر سورج کو ڈھانپ لے۔ دوسری صورت میں، عینک پہننا ضروری ہے.

آنے والے سورج گرہن نیو ہیمپشائر کے رہائشیوں کے لیے ان دلکش آسمانی واقعات کا خود مشاہدہ کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتے ہیں۔ لہذا اپنے کیلنڈروں کو نشان زد کریں اور آسمان میں ان قدرتی عجائبات کو محفوظ طریقے سے دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔

ماخذ: The State We're In - یونیورسٹی آف نیو ہیمپشائر، ایمی کیسی، جان ایس گیانفورٹ، لوری ہارنوئس