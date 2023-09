الزائمر کی ایک ممکنہ نئی دوا دماغ کی سوزش کو کم کرتی ہے اور یادداشت کو بڑھاتی ہے

By

MIT میں The Picower Institute for Learning and Memory کے محققین نے دماغ میں سوزش کو کم کرنے اور یادداشت کو بہتر بنانے والی دوا تیار کرکے الزائمر کی بیماری کے علاج میں اہم پیش رفت کی ہے۔ A11 نامی یہ دوا PU.1 نامی جینیاتی ٹرانسکرپشن عنصر کو نشانہ بناتی ہے، جو الزائمر کی بیماری کے دوران دماغ کے مدافعتی خلیوں میں سوزشی جینز کے زیادہ اظہار کے لیے ذمہ دار ہے۔ A11 ایسے پروٹینوں کو بھرتی کرکے PU.1 کی سرگرمی کو دباتا ہے جو ان سوزشی جینوں کے اظہار کو دباتے ہیں۔

سوزش الزائمر کی بیماری کے پیتھالوجی کا ایک اہم جزو ہے، اور مؤثر علاج تلاش کرنا مشکل ثابت ہوا ہے۔ انسانی خلیوں کی ثقافتوں اور الزائمر کے ماؤس ماڈلز پر طبی جانچ کے ذریعے، محققین نے پایا کہ A11 انسانی مائیکروگلیا جیسے خلیوں اور الزائمر کی بیماری کے متعدد ماؤس ماڈلز میں سوزش کو کم کرتا ہے۔ یہ چوہوں میں ادراک کو بھی نمایاں طور پر بہتر بناتا ہے۔

محققین نے الزائمر کے مریضوں اور غیر الزائمر کنٹرولز کے پوسٹ مارٹم دماغ کے نمونوں میں جین کے اظہار کا موازنہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ الزائمر کے نتیجے میں مائکروگلیئل جین کے اظہار میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، اور PU.1 میں اضافہ سوزشی جین کے اہداف کا پابند ہونا ان تبدیلیوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ الزائمر کی کم سوزش اور نیوروڈیجنریشن کے ماؤس ماڈل میں PU.1 کی سرگرمی کو کم کرنا۔

ٹیم نے ایسے مرکبات تلاش کرنے کے لیے 58,000 سے زیادہ چھوٹے مالیکیولز کی اسکریننگ کی جو PU.1 کے ذریعے ریگولیٹ کیے جانے والے سوزش اور الزائمر سے متعلق جینز کو کم کر سکتے ہیں۔ A11 چھ حتمی امیدواروں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ انسانی مائیکروگلیا جیسے خلیوں پر کیے گئے تجربات میں، A11 نے سوزش والی سائٹوکائنز کے اظہار اور رطوبت کو کم کیا اور مائیکروگلیہ کو اشتعال انگیز اشارے پر زیادہ رد عمل ظاہر کرنے سے روکا۔

الزائمر کی بیماری کے علاج کے طور پر A11 کو تیار کرنے اور جانچنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ امید افزا دوا اس تباہ کن نیوروڈیجینریٹو ڈس آرڈر کے لیے زیادہ موثر علاج کی نشوونما میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔

الزائمر کی بیماری کی تعریف: الزائمر کی بیماری ایک بیماری ہے جو دماغ پر حملہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے دماغی صلاحیت میں کمی آتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی جاتی ہے۔ یہ ڈیمنشیا کی سب سے عام شکل ہے اور ڈیمنشیا کے 60 سے 80 فیصد کیسز ہوتے ہیں۔ الزائمر کی بیماری کا کوئی موجودہ علاج نہیں ہے، لیکن ایسی ادویات موجود ہیں جو علامات کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔

– MIT کی تعریف: MIT میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا مخفف ہے۔ یہ کیمبرج، میساچوسٹس میں ایک باوقار نجی تحقیقی یونیورسٹی ہے جس کی بنیاد 1861 میں رکھی گئی تھی۔ اسے پانچ اسکولوں میں منظم کیا گیا ہے: فن تعمیر، انجینئرنگ، ہیومینٹیز، آرٹس اینڈ سوشل سائنسز، مینجمنٹ اور سائنس۔ MIT کے اثرات میں بہت سی سائنسی کامیابیاں اور تکنیکی ترقی شامل ہے۔ اس کا مشن نظام زندگی کی نوعیت اور طرز عمل کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنا ہے اور اس علم کا استعمال صحت کو بڑھانے، زندگی کو طویل کرنے اور بیماری اور معذوری کو کم کرنے کے لیے ہے۔

- نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کی تعریف: نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ (NIH) ریاستہائے متحدہ کی حکومت کی بنیادی ایجنسی ہے جو بائیو میڈیکل اور صحت عامہ کی تحقیق کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ اپنے انٹرمورل ریسرچ پروگرام (IRP) کے ذریعے اپنی سائنسی تحقیق کرتا ہے اور اپنے Extramural Research Program کے ذریعے غیر NIH تحقیقی سہولیات کو بڑی بایومیڈیکل ریسرچ فنڈ فراہم کرتا ہے۔ اس کا مشن نظام زندگی کی نوعیت اور طرز عمل کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنا ہے اور اس علم کا استعمال صحت کو بڑھانے، زندگی کو طویل کرنے اور بیماری اور معذوری کو کم کرنے کے لیے ہے۔