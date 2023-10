چاند گرہن کی شان: ایک آسمانی تماشا

By

کیا آپ آسمانی شان و شوکت کے شاندار نمائش کے لیے تیار ہیں؟ اپنے آپ کو جزوی چاند گرہن کے طور پر قبول کریں، جسے چندر گرہن کے نام سے جانا جاتا ہے، 28 اکتوبر بروز ہفتہ کو آسمانوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور اتوار، 29 اکتوبر تک جاری رہتا ہے۔ یہ غیر معمولی واقعہ اس وقت ہوتا ہے جب زمین اپنے آپ کو چمکدار سورج اور پرفتن چاند کے درمیان رکھتی ہے چاند کی سطح پر سایہ، ایک خوفناک تماشا تخلیق کرتا ہے جو دنیا بھر میں آسمان کے دیکھنے والوں کو موہ لیتا ہے۔

اس کی تصویر کشی کریں: زمین ایک وسیع کرہ کے طور پر، سورج کو چمکتا ہوا چمکتا ہے، اور چاند کو ایک شاندار مدار کے طور پر۔ جیسے جیسے زمین چاند کے راستے میں پھسلتی ہے، اس کا سایہ نازک طور پر چاند کو چھوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی چمک کو چھپاتا ہے، جس کے نتیجے میں آسمانی غائب یا رنگوں کی دلکش تبدیلی ہوتی ہے۔

چاند گرہن کی دو قسمیں ہیں جو دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتی ہیں:

1. مکمل چاند گرہن: مکمل چاند گرہن کے دوران، زمین مکمل طور پر چاند کو گلے لگا لیتی ہے اور اسے خوفناک تاریکی میں لپیٹ لیتی ہے۔ یہ غیر معمولی تصادم اکثر چاند کی سطح کو سرخی مائل یا تانبے کی رنگت کے ساتھ تحفہ دیتا ہے۔ جیسے جیسے سورج کی روشنی زمین کے ماحول سے ریفریکٹ ہوتی ہے، چھوٹی طول موجیں بکھر جاتی ہیں، اور لمبی سرخ رنگتیں چاند کو اپنی دلکش رنگت کے ساتھ گلے لگاتے ہوئے بڑی مہربانی سے گزرتی ہیں۔ یہ مسحور کن شکل عام طور پر "بلڈ مون" کے نام سے مشہور ہو گئی ہے۔

2. جزوی چاند گرہن: جزوی چاند گرہن میں، چاند کا صرف ایک حصہ زمین کے سائے کے سامنے آتا ہے۔ یہ آسمانی کرہ سے نکالے گئے ایک کاٹنے سے مشابہت رکھتا ہے یا چاند کے ڈسپلے میں سازش کا اضافہ کرتے ہوئے ایک دلکش سیاہ حصے کو ظاہر کر سکتا ہے۔

تفصیلات کے مطابق، 2023 کا دلکش جزوی چاند گرہن 28 اکتوبر بروز ہفتہ شروع ہوگا اور اتوار 29 اکتوبر کی صبح تک جاری رہے گا۔ اتوار کی صبح 11:31 AM سے 1:19 AM تک حیرت انگیز 1 گھنٹہ اور 05 منٹ تک رہتا ہے۔ 2:24 AM کے قریب اپنے عروج کے دوران، چاند زمین کے سائے کے گہرے، سایہ دار حصے کا تجربہ کرے گا، جسے امبرا کہا جاتا ہے، فنکارانہ طور پر اس کی دلکش سطح کے ایک حصے پر پردہ ڈالتا ہے۔

اس آسمانی تقریب کی رونق نہ صرف ہندوستان بلکہ مشرقی نصف کرہ کے مختلف خطوں بشمول افریقہ، یورپ، ایشیا اور آسٹریلیا کے بعض حصوں کو بھی اپنی گرفت میں لے گی۔ اگرچہ امریکہ کے تماشائی اس دلفریب واقعہ سے محروم رہ سکتے ہیں، لیکن برازیل کے کچھ حصوں کو اس جادو کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ چاند خوبصورتی سے افق پر ابھرتا ہے۔

سوالات:

سوال: چاند گرہن کیا ہے؟

A: چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان سیدھ میں آجاتی ہے اور چاند کی سطح پر اپنا سایہ ڈالتی ہے۔

سوال: مکمل چاند گرہن کیسے ہوتا ہے؟

A: مکمل چاند گرہن کے دوران، زمین چاند کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کے ماحول سے گزرنے والی سورج کی روشنی کی وجہ سے اس کی سرخی مائل یا تانبے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

س: جزوی چاند گرہن کیا ہے؟

ج: جزوی چاند گرہن میں، چاند کا صرف ایک حصہ زمین کے سائے سے ڈھانپتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک دلکش کاٹنے جیسی ظاہری شکل یا ایک سیاہ حصہ ہوتا ہے۔

س: 2023 میں جزوی چاند گرہن کب ہو گا؟

ج: جزوی چاند گرہن 28 اکتوبر بروز ہفتہ کو ہوگا اور اتوار 29 اکتوبر تک جاری رہے گا۔

سوال: کیا ہندوستان میں چاند گرہن نظر آئے گا؟

ج: جی ہاں، چاند گرہن ہندوستان کے تمام حصوں کے ساتھ ساتھ مشرقی نصف کرہ کے علاقوں جیسے افریقہ، یورپ، ایشیا اور آسٹریلیا کے کچھ علاقوں میں نظر آئے گا۔

