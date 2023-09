ایک OLED جو ریکارڈ کم وولٹیج پر نیلی روشنی خارج کرتا ہے: اسمارٹ فون اور ڈسپلے ٹیکنالوجیز میں ممکنہ ترقی

ٹوکیو ٹیک کے محققین نے آرگینک لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ (OLED) ٹیکنالوجی میں ایک OLED تیار کرکے ایک اہم اختراع کی ہے جو 1.47 V کے ریکارڈ کم وولٹیج پر نیلی روشنی خارج کرتی ہے۔ یہ پیش رفت تجارتی اسمارٹ فون اور ڈسپلے ٹیکنالوجیز میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

نیلی روشنی روشنی خارج کرنے والے آلات، اسمارٹ فون اسکرینز، اور بڑی اسکرین ڈسپلے کے لیے ضروری ہے۔ تاہم، موثر بلیو OLEDs تیار کرنا ان کے آپریشن کے لیے درکار ہائی وولٹیج کی وجہ سے چیلنجنگ رہا ہے۔ روایتی نیلے OLEDs کو 4 cd/m100 کی روشنی کے لیے عام طور پر 2 V کی ضرورت ہوتی ہے، جو عام طور پر اسمارٹ فونز میں استعمال ہونے والی لیتھیم آئن بیٹریوں کے وولٹیج سے زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا، نیلے رنگ کے OLEDs کو تیار کرنے کی فوری ضرورت ہے جو کم وولٹیج پر کام کر سکیں۔

The researchers from Tokyo Tech, in collaboration with other institutions, have developed an upconversion OLED that achieves blue emission at an ultralow turn-on voltage of 1.47 V. The device utilizes specific materials, including NDI-HF as the acceptor, 1,2-ADN as the donor, and TbPe as the fluorescent dopant. The OLED operates using an upconversion mechanism, where holes and electrons are injected into the donor and acceptor layers, respectively, and recombine at the donor/acceptor interface to form a charge transfer state. This state selectively transfers energy to the emitter, resulting in blue light emission.

ناول OLED نے 100 cd/m2 کی روشنی کا مظاہرہ کیا، جو تجارتی ڈسپلے کے برابر ہے، صرف 1.97 V پر۔ یہ کامیابی نیلے OLEDs کے لیے وولٹیج کی ضرورت کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے، جس سے ان آلات کی تجارتی ضروریات کو پورا کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ مطالعہ excitonic عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈونر/قبول کرنے والے انٹرفیس کے ڈیزائن کو بہتر بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔

آخر میں، ایک OLED کی ترقی جو ریکارڈ کم وولٹیج پر نیلی روشنی خارج کرتی ہے OLED ٹیکنالوجی میں ایک قابل ذکر قدم ہے۔ اس پیش رفت میں سمارٹ فون اور ڈسپلے ٹیکنالوجیز میں پیشرفت کی صلاحیت ہے، جس سے وہ زیادہ توانائی کے قابل اور قابل رسائی ہیں۔

حوالہ:

"1.47 V کے ٹرن آن وولٹیج کے ساتھ بلیو آرگینک لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ۔" نیچر کمیونیکیشنز۔