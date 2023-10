وقت کے مختلف ذرائع ابلاغ میں لہروں کے رویے کا تجزیہ

یونیورسٹی آف ایسٹرن فن لینڈ اور ٹیمپیر یونیورسٹی کے محققین کی طرف سے کی گئی ایک حالیہ تحقیق میں وقت کے مختلف ذرائع ابلاغ میں لہروں کے رویے کی کھوج کی گئی ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ لہر کی رفتار وقت کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہے، محققین نے اسے تیار کیا جسے وہ تیز رفتار لہر مساوات کہتے ہیں۔ یہ مساوات رشتہ داری کے اثرات کو مدنظر رکھتی ہے اور مختلف مظاہر کے لیے مضمرات رکھتی ہے۔

اپنے مطالعے میں، محققین نے دریافت کیا کہ تیز رفتار لہر مساوات صرف ان حلوں کی اجازت دیتی ہے جہاں وقت آگے بڑھتا ہے، وقت کی ایک اچھی طرح سے متعین سمت یا "وقت کا تیر" قائم کرتا ہے۔ اگرچہ وقت کی سمت کا تعین اکثر اینٹروپی کو بڑھا کر کیا جاتا ہے، لیکن یہ تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ ایک ذرات کی سطح پر بھی وقت کی ایک مقررہ سمت ہوتی ہے۔

مطالعہ میں پیش کردہ فریم ورک طویل عرصے سے جاری بحث کو بھی حل کرتا ہے جسے ابراہم-منکووسکی تنازعہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس سوال کو حل کرتا ہے کہ جب روشنی کی رفتار کسی میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے۔ محققین نے محسوس کیا کہ، لہر کے نقطہ نظر کے مطابق، رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں ہے.

مزید برآں، تیز رفتار لہر مساوات وقت کے مختلف مواد میں لہروں کی تجزیاتی ماڈلنگ کی اجازت دیتی ہے۔ یہ خاص طور پر قابل قدر ہے کیونکہ یہ ان حالات کا مطالعہ کرنے کے قابل بناتا ہے جو پہلے صرف عددی نقالی کے ذریعے قابل رسائی تھے۔ یہ تحقیق مظاہر کے بارے میں بھی بصیرت فراہم کرتی ہے جیسے کہ بے ترتیب فوٹوونک ٹائم کرسٹل میں لہروں کا برتاؤ، جہاں لہر کے ذریعے تجربہ کردہ مڑے ہوئے خلائی وقت کی وجہ سے توانائی کے تحفظ کی مقامی طور پر خلاف ورزی ہوتی ہے۔

یہ مطالعہ مختلف شعبوں کے لیے اہم مضمرات رکھتا ہے، بشمول روزمرہ کے نظری اثرات، عمومی اضافیت کے لیبارٹری ٹیسٹ، اور وقت کی ترجیحی سمت کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرنا۔

ذرائع کے مطابق:

– Matias Koivurova et al، "Time-variing media, relativity, and the arrow of time"، Optica.

- مشرقی فن لینڈ کی یونیورسٹی