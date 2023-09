Why Are Cats Attracted to Tuna? A Scientific Explanation

If you own a cat, you have probably noticed their strong attraction to tuna. Scientists have conducted a study to understand what makes this food so appealing to cats, considering that their sense of taste is completely different from humans. For example, their sweet taste receptor gene is dysfunctional, and they have fewer bitter taste receptors than us.

In their study, published in the journal Chemical Senses, researchers discovered that cats, like humans, use taste receptors that detect umami (also known as monosodium glutamate) – this is a fifth basic taste that translates to “savory,” just like sweet, sour, bitter, and salty.

But unlike human umami receptors, those of cats bind to two chemicals that are present in particularly high concentrations in tuna, making this fish even more delicious for our furry friends.

To carry out their study, researchers demonstrated for the first time that cats express the Tas1r1 gene, linked to umami, in their taste buds. This gene, along with the Tas1r3 gene, allows them to detect umami. Scientists already knew that felines had Tas1r3 activity but were unsure about Tas1r1.

However, in cats, “the binding sites for glutamic and aspartic acids – the two amino acids most responsible for the human umami experience – have been mutated. Unlike humans, amino acids do not solely bind to the cat’s umami receptor. Instead, nucleotides, common in meat and yeast, bind to the cat’s receptor, and amino acids such as glutamic and aspartic acids can then have an amplifying effect – the opposite of what happens in humans.”

Tuna, containing the nucleotide inosine monophosphate and large amounts of the amino acid L-histidine, both powerful umami enhancers, explains why this fish is so loved by cats. “The L-histidine content in tuna is much higher than in other fish species and meat sources,” confirmed study author Scott McGrane.

These findings were tested on a panel of 25 cats. The team placed a series of water bowls containing various amounts of amino acids and nucleotides, as well as a control water, in front of the felines. They showed a strong preference for combinations that activated their umami receptors the most, “suggesting that taste is a key factor in feline food consumption,” conclude the study authors.

