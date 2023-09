L’US Air Force et Raytheon testent avec succès la dernière variante du missile AIM-120C-8

By

L’US Air Force et Raytheon ont annoncé avec succès le premier test de vol de la dernière variante internationale du missile AIM-120C-8, développée sous le programme de mise à jour F3R. Ce test marque une étape importante dans la modernisation continue des capacités de missiles de l’US Air Force.

Le AIM-120C-8, également connu sous le nom de AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), est un missile air-air à moyenne portée utilisé par de nombreux pays à travers le monde. Il est conçu pour intercepter et détruire les aéronefs ennemis à distance.

La variante AIM-120C-8 est la dernière amélioration de ce missile déjà éprouvé, et elle vient renforcer les capacités déjà avancées de l’AMRAAM. Cette nouvelle version offre une meilleure précision, une portée accrue et une meilleure capacité de pénétration des défenses ennemies.

Raytheon, le principal fabricant de l’AIM-120C-8, a récemment obtenu un contrat de 1,15 milliard de dollars pour produire ces missiles. Ce contrat témoigne de la confiance continue de l’US Air Force dans les capacités de Raytheon et de sa contribution à la défense nationale.

Le succès de ce premier test de vol est une excellente nouvelle pour l’US Air Force et Raytheon, car il confirme l’efficacité et la performance de la dernière variante du missile AIM-120C-8. Cette modernisation des capacités de missiles contribuera à renforcer la supériorité aérienne et la sécurité nationale des États-Unis.

