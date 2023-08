Cat Quest III: Le trésor légendaire dans un monde ouvert

Cat Quest III est le prochain jeu de la série à succès Cat Quest, qui continuera l’aventure dans un univers RPG en 2.5D. Cette fois-ci, les joueurs partiront à la recherche du trésor légendaire appelé ”North Star”. Dans cette nouvelle édition, vous incarnerez un pirate qui naviguera sur les eaux à la recherche d’indices pour trouver ce trésor tant convoité.

Dans le trailer du jeu, on peut voir notre héros se battre contre les méchants Pi-Rats, que vous pourrez affronter seul ou avec l’aide d’un ami. Les joueurs auront la liberté d’explorer un monde ouvert rempli de défis et de quêtes passionnantes, tout en découvrant de nouveaux personnages et en améliorant leurs compétences.

Cat Quest III est prévu pour une sortie en 2024 et sera disponible sur plusieurs plateformes, y compris PS4, PS5, Nintendo Switch, PX, Xbox One et Xbox Series. Les fans de la série pourront profiter de graphismes améliorés, d’un gameplay amusant et d’une histoire captivante.

Avec son mélange unique de graphismes rétro et de mécaniques de jeu modernes, Cat Quest III promet d’être une expérience immersive et divertissante pour tous les amateurs de RPG. Préparez-vous à naviguer sur les mers, à combattre des ennemis redoutables et à découvrir le trésor légendaire dans ce monde ouvert plein d’aventures palpitantes.

Sources:

– Cat Quest III Trailer: [source]

– Information about Cat Quest III: [source]