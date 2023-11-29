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Зельда Фан створила вражаючий фільм про Годзіллу, використовуючи «Сльози Королівства».

ByГабріель Бота

Листопад 29, 2023
Зельда Фан створила вражаючий фільм про Годзіллу, використовуючи «Сльози Королівства».

Талановитий фанат і ентузіаст кіно розширив межі творчості в «Легенді про Зельду: Сльози Королівства». Користувач Twitter @sumoguri2323 створив приголомшливий короткометражний фільм, який повністю входить до гри, в якому знявся не хто інший, як культовий Годзілла. Це вражаюче відео демонструє художні здібності шанувальників і підкреслює безмежний потенціал, який пропонує механіка крафта Tears of the Kingdom.

Відео, яке привернуло значну увагу, представляє сенсаційне відтворення Годзілли з використанням матеріалів і пристроїв Zonai. Kaiju, перейменований на Zonai Zilla, майстерно втілюється в життя завдяки використанню вболівальником здатності Ultrahand. Завдяки ретельно підібраній музиці та звуковим ефектам Зонай Зілла марширує селом Лурелін, залишаючи за собою руйнування. Танки намагаються боротися з лютою істотою, але їхні зусилля марні, оскільки вогонь обрушується на нещасне село. Творчі здібності, операторська майстерність і монтаж, продемонстровані в цьому короткометражному фільмі, справді надзвичайні.

Ця данина класичним фільмам про Тохо Ґодзіллу приходить у хвилюючий час для ентузіастів кайдзю. З нещодавнім випуском серіалу MonterVerse від Apple TV+ Monarch: Legacy of Monsters і майбутньою міжнародною прем’єрою Godzilla Minus One, шанувальники з нетерпінням чекають виходу Godzilla x Kong: The New Empire наступного року. З іншого боку, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom отримала заслужене визнання на майбутній Game Awards, отримавши номінації на «Гру року» та «Найкращу екшн/пригодницьку гру».

Надзвичайне творіння @sumoguri2323 є свідченням пристрасті та таланту ігрової спільноти. Він демонструє безмежні можливості в механіці ремесла Tears of the Kingdom і дає новий погляд на потенціал гри для оповідання історій і творчості. Шанувальники та новачки можуть оцінити неймовірну відданість і майстерність, використані для створення цього унікального фільму про Годзіллу у всесвіті Zelda.

Джерело: IGN

Питання і відповіді

Що таке Сльози Королівства?

Tears of the Kingdom — це гра з франшизи The Legend of Zelda, яка має надзвичайно настроювану механіку крафта, що дозволяє гравцям розкрити свій творчий потенціал.

Хто створив фільм «Годзілла» в рамках «Сльози Королівства»?

Фільм був створений талановитим шанувальником і ентузіастом кіно, відомим як @sumoguri2323 у Twitter.

Як у фільмі відтворили Годзіллу?

Годзілла, перейменована на Zonai Zilla, була відтворена з використанням матеріалів і пристроїв Zonai, а також здібності Ultrahand в Tears of the Kingdom.

Який ще контент, пов’язаний з Годзіллою, буде випущено найближчим часом?

Шанувальники можуть з нетерпінням чекати серіалу MonterVerse «Монарх: Спадщина монстрів», міжнародної прем’єри «Годзілла мінус один» і «Годзілла х Конг: Нова імперія», яка дебютує наступного року.

Чи отримав Tears of the Kingdom визнання в ігровій індустрії?

Так, Tears of the Kingdom була номінована на кілька нагород на майбутній Game Awards, зокрема «Гра року» та «Найкращий бойовик/пригодницька гра».

By Габріель Бота