Футуристична індійська цивілізація оживає: у Fortnite дебютує «Королівська битва за Інд».

Гравці Fortnite з усього світу збираються вирушити в нову захоплюючу пригоду, занурюючись у яскраве царство Indus, першу в історії гру Battle Royale, створену в Індії. Розроблений студією SuperGaming з Пуни, Indus черпає натхнення з індійської цивілізації, пропонуючи гравцям кросплатформенний досвід, як ніхто інший.

Indus у Fortnite — це не просто порт, а унікальний окремий досвід, ретельно розроблений виключно для користувачів macOS і ПК. Гравці можуть розраховувати на повний ігровий процес Indus із захоплюючими умовами виграшу, зосередженими на потужному ресурсі, відомому як Косміум. Захист цього ресурсу на карті стає ключем до перемоги, відкриваючи захоплюючі стратегії та напружений ігровий процес.

Хоча офіційна дата випуску Indus у Fortnite ще не розголошена, ентузіасти ігор можуть очікувати запуску закритої бета-версії Android окремої королівської битви Indus під час святкового сезону. Гра вже відкрита для попередньої реєстрації в Play Store і зібрала вражаючі 5 мільйонів попередніх реєстрацій.

Інтригуючим аспектом, який слід підкреслити, є те, що контент Indus для Fortnite був розроблений надзвичайною командою з двох жінок протягом вражаючого періоду часу – лише 27 днів. Незважаючи на відсутність попереднього досвіду розробки ігор, вони успішно використали Unreal Editor for Fortnite (UEFN) від Epic Games, щоб створити захоплюючий і захоплюючий досвід. Ця інтеграція служить для SuperGaming тестовим полігоном для збору цінних відгуків від зовнішньої аудиторії, що дозволяє їм покращити ігровий досвід під час підготовки до офіційного запуску Indus.

Indus Battle Royale Mobile — одна з найбільш довгоочікуваних ігор «зроблено в Індії», яка поєднує футуристичні елементи з фоном стародавньої долини Інду. Бездоганно поєднуючи минуле й майбутнє, Indus представляє таких персонажів, як Рана, сер Тадж, Ар’я та Ад’я, натхненних расою якша та відомих як розповсюджувачі міфів у світі Інду. Досліджуйте захоплюючу карту гри, Virlok, яка пропонує найсучасніше зображення Індії, озброївшись набором футуристичної зброї, включаючи потужну снайперську гвинтівку Vantage, A27 Locust і гвинтівку SFR-4 із великою потужністю. Indus сумісний із широким спектром смартфонів Android та iOS, запрошуючи гравців персоналізувати свій досвід за допомогою захоплюючих покупок у програмі.

Приготуйтеся вирушити у захоплюючу подорож, приєднавшись до глобальної спільноти Fortnite у дослідженні незвичайного світу Інду. Слідкуйте за оновленнями та приготуйтеся до ігрового досвіду, як ніколи раніше.

Питання і відповіді

1. На яких платформах буде доступна Indus?

Indus буде доступний на платформах macOS, ПК, Android та iOS.

2. Коли відбудеться офіційний реліз Indus у Fortnite?

Офіційна дата релізу Indus у Fortnite ще не оголошена. Проте запуск закритої бета-версії Android очікується під час святкового сезону.

3. Хто освоїв Інд?

Indus був розроблений SuperGaming, студією з Пуни.

4. Чи можу я попередньо зареєструватися на Indus у Play Store?

Так, наразі гра відкрита для попередньої реєстрації в Play Store.

5. Скільки попередніх реєстрацій зібрав Indus наразі?

Indus отримав понад 5 мільйонів попередніх реєстрацій.