Xiaomi Mall анонсує захоплюючу співпрацю з «Genshin Impact» у майбутньому випуску Smart Wearable

Підсумок: Торговий центр Xiaomi представив розділ бронювання на своїй сторінці розумних носіїв, натякаючи на майбутню співпрацю з популярною грою «Genshin Impact». Хоча конкретні деталі залишаються нерозкритими, ентузіасти технологій та ігор можуть передбачити захоплююче поєднання технологій та ігор у майбутніх розумних носячих пристроях Xiaomi.

На сторінці розумних пристроїв Xiaomi Mall нещодавно з’явився розділ бронювання, що викликало цікавість серед ентузіастів технологій. Сторінка вказує на майбутню співпрацю між Xiaomi та відомою грою «Genshin Impact», яка обіцяє інноваційне поєднання технологій та ігор.

Хоча деталі співпраці оповиті таємницею, з наближенням дати запуску зростає нетерпіння. Xiaomi має історію успішного партнерства з «Genshin Impact», раніше випустивши Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition.

Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition продемонстрував прихильність Xiaomi до персоналізації. Яскрава червона кольорова гамма із золотим візерунком із чотирьох листків конюшини, ця унікальна версія виділялася на тлі стандартної моделі. Чохол для навушників у стилі рюкзака, що додається, мав магнітну пряжку для додаткової зручності.

Щодо ціни, Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition коштує 399 юанів ($56), що трохи дорожче, ніж оригінальний Redmi AirDots 3 Pro за ціною 299 юанів (~42 $).

Окрім естетичних покращень, персоналізоване видання містило цікаві функції для шанувальників гри. Власні голосові підказки персонажа Келі, налаштовані спливаючі анімації та шумопоглинання на 35 дБ підвищили якість роботи користувача. Гарнітура мала три вбудовані мікрофони та підтримувала звичайний режим прозорості та режим прозорості голосу, пропонуючи універсальність у налаштуваннях звуку.

У розділі бронювання торгового центру Xiaomi Mall розповідається про співпрацю, шанувальники та ентузіасти технологій з нетерпінням чекають додаткової інформації про інтригуюче поєднання технологій та ігор, яке принесе майбутні розумні носимі пристрої.