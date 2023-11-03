Випускається нова потужна лінійка Xiaomi 14, яка демонструє неймовірну довговічність

Xiaomi, провідна китайська технологічна компанія, нещодавно оприлюднила свої найпотужніші характеристики, запустивши лінійку Xiaomi 14. Ця лінійка включає Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro та спеціальну модель із корпусом із титанового сплаву. У соціальних мережах з’явилося відео, яке демонструє потужність телефону, і всі були здивовані.

Хоча ці нові пристрої були представлені в Китаї, незабаром вони також стануть частиною індійського ринку. Спеціальна версія моделі, виготовлена ​​на 99% з аерокосмічного титану, коштує 6,499 юанів, що становить приблизно 75,000 14 рупій в індійській валюті. З іншого боку, звичайна модель Xiaomi 5,999 Pro коштує 70,000 юанів (близько XNUMX XNUMX рупій).

Пристрій спеціальної версії Xiaomi 14 Pro виготовлений із скла Dragon Crystal Glass на передній панелі та оснащений дисплеєм 120K із частотою оновлення 2 Гц і максимальною яскравістю 3000 ніт. Завдяки процесору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, цей телефон може похвалитися потрійною камерою на 50 МП на задній панелі та камерою на 32 МП для селфі та відеодзвінків. Він працює на базі Xiaomi HyperOS і включає інфрадатчик, підтримку Dolby Atmos і ємність акумулятора 4880 мАг. Завдяки підтримці дротової зарядки потужністю 120 Вт і бездротової зарядки потужністю 50 Вт цей пристрій поєднує в собі зручність і ефективність.

Відео демонструє виняткову міцність нового телефону, а Xiaomi стверджує, що скло, яке використовується в його дисплеї, міцніше, ніж у будь-якого іншого телефону на ринку. На відео видно, як молодий чоловік використовує Xiaomi 14 Pro як молоток, стукаючи по ньому цвяхом. Це демонструє надзвичайну міцність Dragon Crystal Glass від Xiaomi.

Питання та відповіді:

1. З чого складається спеціальна модель лінійки Xiaomi 14?

Модель спеціального випуску лінійки Xiaomi 14 виготовлена ​​з рамою з титанового сплаву, що забезпечує виняткову міцність.

2. Яка ціна спеціальної моделі?

Спеціальна версія моделі коштує 6,499 юанів, що становить приблизно 75,000 XNUMX рупій в індійській валюті.

3. Які ключові особливості Xiaomi 14 Pro?

Xiaomi 14 Pro оснащений дисплеєм 120K із частотою оновлення 2 Гц, процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, потрійною камерою на 50 МП, фронтальною камерою на 32 МП і підтримкою дротової та 120 Вт бездротової зарядки на 50 Вт.