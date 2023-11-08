Представляємо революційну шкалу сканування тіла від Withings

Withings, відомий французький бренд техніки для здоров’я, знову здійснив революцію у світі одягу та моніторів для фітнесу, створивши свій останній флагманський продукт – ваги Body Scan. Ці передові інтелектуальні ваги перевершують традиційну концепцію моніторингу ваги, пропонуючи низку оцінок здоров’я, які дають користувачам глибше розуміння свого серцево-судинного благополуччя.

На відміну від звичайних ваг, ваги Body Scan інтегрують у свою конструкцію передові технології. Ваги оснащені інноваційним кріпленням у вигляді інтегрованої планки, яка висувається з підлогового блоку. Ця унікальна функція дозволяє пристрою збирати повні дані про тіло користувача через точки дотику до шкіри та вбудовані датчики, забезпечуючи точнішу та детальнішу оцінку стану здоров’я.

Основною метою Body Scan є оцінка стану серцево-судинної системи та її впливу на загальне самопочуття. Аналізуючи різні показники даних і співвідносячи їх із вагою, здоров’ям серця та способом життя користувача, ваги пропонують цінну інформацію, яка допоможе людям досягти своїх фітнес-цілей і зменшити потенційні ризики для здоров’я.

За ціною 399.95 доларів США в США, 400 євро в ЄС і 349.95 фунтів стерлінгів у Великій Британії Body Scan забезпечує повний досвід «перевірки здоров’я». У вагах використовуються чотири датчики ваги, які забезпечують точне вимірювання ваги з точністю до 50 г. Withings рекомендує використовувати ваги щодня, бажано в один і той же час і за однакових умов, щоб точно відстежувати зміни.

На додаток до відстеження ваги, супровідний додаток розраховує та наносить на графік такі важливі показники, як індекс маси тіла (ІМТ), базальний рівень метаболізму (BMR) і «метаболічний вік». Останній показник порівнює вагу та склад тіла з іншими користувачами з подібними профілями, пропонуючи вказівку на те, наскільки здоровий спосіб життя користувача.

Для вимірювання складу тіла шкала Body Scan використовує багаточастотний аналіз біоелектричного опору (BIA), який пропускає через тіло непомітний електричний струм. Інтегрована ручка ваг має металеві пластини, які повинні контактувати з долонями та великими пальцями під час процесу сканування. Потім програма візуалізує дані на фіктивному аватарі, показуючи м’язову масу, жирову масу, кісткову масу, масу води та індекс вісцерального жиру.

Однією з видатних особливостей Body Scan є його здатність вимірювати артеріальну жорсткість за допомогою методики під назвою «Швидкість пульсової хвилі» (PWV). Відстежуючи час, який потрібен хвилі, створеній у крові серцебиттям, щоб досягти стопи, шкала визначає вік судин, надаючи уявлення про загальний стан серцево-судинної системи.

Іншою чудовою можливістю Body Scan є електрокардіограма (ЕКГ) у 6 відведеннях, яка може виявити фібриляцію передсердь (FIB), порушення серцевого ритму, пов’язане з інсультом і серцевою недостатністю. Ця функція, яка раніше була доступна лише в таких переносних пристроях, як Apple Watch, демонструє відданість Withings інноваціям у галузі технологій для здоров’я.

Незалежно від того, прагнете ви вести здоровий спосіб життя чи зменшити ризики для здоров’я, шкала Withings Body Scan кардинально змінить правила особистого моніторингу здоров’я. Широкий набір функцій, точні вимірювання та комплексні оцінки стану здоров’я роблять його незамінним інструментом для всіх, хто хоче оптимізувати своє самопочуття.

Будьте готові вирушити у подорож до свого здоров’я з Body Scan від Withings.

Часті питання (FAQ)

1. Чи можуть ваги Body Scan точно вимірювати коливання ваги?

Так, ваги Body Scan містять чотири датчики ваги, які забезпечують точне вимірювання ваги в межах 50 г. Очікуються коливання ваги, і Withings рекомендує використовувати ваги один раз на день, бажано в один і той же час і за однакових умов, щоб ефективно відстежувати зміни.

2. Які показники може обчислити та створити діаграму супровідна програма?

Додаток розраховує та створює діаграми індексу маси тіла (ІМТ), основної швидкості метаболізму (BMR) і «метаболічного віку». Ці показники дають цінну інформацію про загальний рівень здоров’я та фізичної форми користувача.

3. Як шкала Body Scan вимірює склад тіла?

У шкалі Body Scan використовується багаточастотний аналіз біоелектричного опору (BIA) для вимірювання складу тіла. Ця техніка посилає слабкий електричний струм через тіло, при цьому металеві пластини на ручці ваг стикаються з долонями та великими пальцями під час процесу сканування. Додаток візуалізує дані на фіктивному аватарі, показуючи м’язову масу, жирову масу, кісткову масу, масу води та індекс вісцерального жиру.

4. Яке значення вимірювання артеріальної жорсткості за допомогою швидкості пульсової хвилі (PWH)?

Вимірювання жорсткості артерій допомагає визначити вік судин і дає уявлення про стан серцево-судинної системи. Шкала Body Scan відстежує час, який потрібен хвилі, створеній у крові серцебиттям, щоб досягти стопи, надаючи цінну інформацію про стан артерій.

5. Чи може шкала виявити фібриляцію передсердь (FIB)?

Так, шкала Body Scan містить функцію електрокардіограми (ЕКГ) у 6 відведеннях, яка може виявити AFib, порушення серцевого ритму, пов’язане з інсультом та серцевою недостатністю. Ця функція була схвалена медичними органами регулювання пристроїв як у США, так і в Європі.

джерела:

– Офіційний сайт Withings: https://www.withings.com/