Універсальний стандарт: важливість матерії для пристроїв розумного дому

Розумний дім може бути зручним і задовільним, але він часто супроводжується проблемами, пов’язаними з різними стандартами для різних пристроїв. Це означає кілька центрів, програм і складні процеси налаштування. Matter, новий технологічний стандарт для пристроїв розумного дому, має на меті вирішити цю проблему, забезпечивши універсальний стандарт, якого можуть дотримуватися всі пристрої.

У розумному будинку у вас можуть бути лампочки однієї компанії, розетки іншої, система поливу іншої марки та кондиціонери іншої. Для кожного з цих продуктів може знадобитися власний концентратор і додаток, і вони можуть використовувати різні стандарти підключення, такі як Zigbee, Z-wave і Ha-low. Така фрагментована настройка може бути незручною та заплутаною для користувачів.

Matter прагне об’єднати екосистему розумного будинку, пропонуючи єдиний стандарт, який можуть прийняти всі пристрої. З Matter ви можете використовувати один центр керування домом на свій вибір, будь то SmartThings, Google Home, Apple HomeKit або Alexa. Усі пристрої, сумісні з Matter, безперебійно працюватимуть із вибраним хабом, усуваючи потребу в кількох програмах і хабах у вашому домі.

Окрім спрощення налаштування та керування, Matter також має інші переваги. Пристрої Matter можуть працювати навіть за відсутності Інтернету, оскільки вони можуть підключатися до вашої локальної мережі. Сцени та автоматизація, які ви налаштували, працюватимуть безперебійно, гарантуючи, що ваш розумний дім буде працювати навіть у режимі офлайн. Ця функція відрізняє Matter від багатьох інших систем розумного будинку.

Matter 1.0 було випущено минулого року, і майбутні оновлення ще більше розширять його функції та сумісність із пристроями. Дорожня карта включає підтримку широкого діапазону пристроїв, у тому числі побутової техніки, як-от вакуумних роботів, пральних машин, сушильних машин і холодильників. Більшість провідних гравців індустрії розумного дому вже взяли на себе зобов’язання прийняти Matter, зробивши його загальновизнаним стандартом.

Для існуючих пристроїв існують різні сценарії. Деякі пристрої можуть отримувати оновлення програмного забезпечення через Wi-Fi, щоб зробити їх сумісними з Matter. Концентратори, а не окремі пристрої, будуть оновлені для роботи з Matter, тому вам, можливо, доведеться зберегти існуючі концентратори. Деякі пристрої Zigbee також можуть отримувати оновлення для сумісності. Інші пристрої продовжуватимуть працювати з існуючими системами.

Щоб повністю скористатися перевагами Matter, рекомендуємо придбати нові смарт-пристрої, які постачаються з підтримкою Matter. Купуючи нові продукти, ви можете поступово замінювати старі пристроями, сумісними з Matter, зрештою створюючи повністю інтегровану та гармонійну систему розумного дому.

джерела:

– Альянс стандартів підключення