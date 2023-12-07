Основна інформація:

У сфері робототехніки нещодавно відбулося революційне досягнення зі створенням першого у світі живого робота. Це чудове творіння, відоме як Xenobot, є програмованим організмом, який стирає межу між живими та неживими істотами. Розроблений командою вчених з Університету Вермонта та Університету Тафтса, Xenobot має потенціал для революції в різних галузях, включаючи медицину та очищення навколишнього середовища. У цій статті детально описано цю надзвичайну інновацію, проливаючи світло на її наслідки та майбутні можливості.

Хто перший живий робот?

Перший живий робот, відомий як Xenobot, був створений вченими Університету Вермонта та Університету Тафтса. Xenobot — це не традиційний робот, виготовлений із металу та дротів; натомість це живий організм, створений із клітин африканської пазуристої жаби. Ці клітини ретельно збираються в певні конфігурації за допомогою суперкомп’ютерного алгоритму.

На відміну від традиційних роботів, Xenobot має здатність самолікуватися, адаптуватися до навколишнього середовища та виконувати завдання без будь-якого зовнішнього контролю чи джерела енергії. Це новаторське досягнення стирає межі між живими і неживими істотами, відкриваючи нові можливості в галузі робототехніки.

Як працює Xenobot?

Xenobot створений за допомогою суперкомп'ютерного алгоритму, який симулює тисячі можливих конфігурацій клітин жаби. Потім алгоритм визначає найбільш перспективні проекти, які можуть виконувати конкретні завдання. Потім ці конструкції будуються за допомогою мікроскопічних хірургічних інструментів, де клітини ретельно збираються в потрібну форму.

Після складання Xenobot поміщається в рідке середовище, де він може виживати тижнями без додаткових поживних речовин. Клітини працюють разом, щоб рухати організм вперед, досліджувати його оточення та навіть транспортувати дрібні предмети. Поведінка Xenobot повністю автономна, оскільки не потребує зовнішнього контролю чи джерела живлення.

Потенційне застосування Xenobot

Створення Xenobot відкриває світ можливостей у різних сферах. Ось кілька потенційних застосувань:

1. Медицина: Xenobot можна використовувати для доставки ліків безпосередньо до певних цілей в організмі людини, революціонізуючи цілеспрямовану доставку ліків і мінімізуючи побічні ефекти.

2. Очищення навколишнього середовища: цих живих роботів можна запрограмувати на виявлення та видалення шкідливих речовин із навколишнього середовища, допомагаючи в очищенні від забруднень і токсинів.

3. Біомедичні дослідження: Xenobot має потенціал, щоб надати інформацію про розвиток і функціонування живих організмів, допомагаючи вченим краще зрозуміти біологічні процеси.

4. Мікрохірургія: завдяки своєму невеликому розміру та здатності орієнтуватися в складних середовищах ксеноботів можна використовувати в делікатних хірургічних процедурах, забезпечуючи точність і мінімізуючи інвазивність.

Висновок

Створення Xenobot знаменує значну віху в галузі робототехніки. Цей живий організм, створений з клітин жаби, ставить під сумнів наше розуміння того, що означає бути живим. Завдяки своїй автономній поведінці та потенційним застосуванням у медицині, очищенні навколишнього середовища та біомедичних дослідженнях Xenobot прокладає шлях до нової ери робототехніки, яка поєднує в собі живу та неживу сфери.

Питання і відповіді

З: Xenobot – це робот чи живий організм?

A: Xenobot стирає межу між роботом і живим організмом. Він створений за допомогою живих клітин, але демонструє автономну поведінку, як робот.

З: Чи може Xenobot копіювати або відтворювати?

A: Ні, Xenobot не може копіювати або відтворювати. Це програмований організм, створений з клітин жаби і не має здатності до розмноження.

Питання: Як довго Xenobot може вижити?

A: Xenobot може виживати тижнями в рідкому середовищі без будь-яких додаткових поживних речовин.

З: Чи існують етичні проблеми, пов’язані з Xenobot?

A: Створення Xenobot піднімає етичні питання щодо маніпуляції та створення живих організмів. Ці проблеми необхідно ретельно вирішувати в міру розвитку технологій.

джерела:

– Вермонтський університет: https://www.uvm.edu/news/2020/01/13/uvm-researchers-invent-living-robots

– Університет Тафтса: https://now.tufts.edu/news-releases/scientists-create-first-living-robots