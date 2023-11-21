Хто більший: Walmart чи Amazon?

У світі роздрібної торгівлі два гіганти стали домінуючими гравцями: Walmart і Amazon. Обидві компанії зробили революцію в тому, як люди роблять покупки, але коли справа доходить до визначення, хто більший, відповідь не така однозначна, як може здатися.

Визначення:

– Walmart: американська багатонаціональна роздрібна корпорація, яка управляє мережею гіпермаркетів, універмагів дискаунтерів і продуктових магазинів.

– Amazon: американська багатонаціональна технологічна компанія, яка зосереджується на електронній комерції, хмарних обчисленнях, цифровому потоковому ефірі та штучному інтелекті.

Порівняння доходу:

Що стосується доходу, Walmart традиційно займає перше місце. У 2020 році загальний дохід Walmart склав 559 мільярдів доларів, що робить його найбільшою компанією у світі за доходами. З іншого боку, Amazon повідомила про загальний дохід у 386 мільярдів доларів у тому ж році. Однак важливо зазначити, що в останні роки доходи Amazon зростали набагато швидше, ніж Walmart.

Ринкова капіталізація:

Хоча Walmart може мати перевагу з точки зору доходу, Amazon перевершує його з точки зору ринкової капіталізації. Ринкова капіталізація - це загальна вартість акцій компанії в обігу. Станом на 2021 рік ринкова капіталізація Amazon становила понад 1.7 трильйона доларів, що робить її однією з найдорожчих компаній у світі. Для порівняння, ринкова капіталізація Walmart становила близько 400 мільярдів доларів.

Питання та відповіді:

З: Яка компанія має більшу фізичну присутність?

A: Walmart має більшу фізичну присутність із тисячами магазинів по всьому світу. Amazon, з іншого боку, переважно працює в Інтернеті та має менше фізичних магазинів.

З: Хто має сильнішу присутність в електронній комерції?

A: Amazon відомий своєю сильною присутністю в електронній комерції та домінує в роздрібному онлайн-магазині. Щоб конкурувати з Amazon, Walmart інвестував значні кошти у свою електронну комерцію.

З: Яка компанія має більшу клієнтську базу?

A: І Walmart, і Amazon мають величезну клієнтську базу. Walmart приваблює широке коло клієнтів своїми фізичними магазинами, тоді як онлайн-платформа Amazon звертається до глобальної аудиторії.

Підсумовуючи, визначення того, хто є більшим між Walmart і Amazon, залежить від використовуваного показника. Хоча Walmart лідирує за доходами, Amazon перевершує його за ринковою капіталізацією. Обидві компанії продовжують впроваджувати інновації та жорстко конкурувати в індустрії роздрібної торгівлі, формуючи спосіб здійснення покупок у сучасному світі.