Хто більший: Amazon чи Walmart?

У світі гігантів роздрібної торгівлі виділяються дві назви: Amazon і Walmart. Ці гіганти індустрії зробили революцію в тому, як люди роблять покупки, але залишається питання: хто більший? Давайте ближче розглянемо цих титанів торгівлі та порівняємо їх розмір, вплив і охоплення ринку.

Амазонка: Заснована Джеффом Безосом у 1994 році, Amazon починала як книжковий онлайн-магазин і швидко розширилася до глобального ринку. Сьогодні він пропонує широкий асортимент товарів, включаючи електроніку, одяг і продукти. Amazon став синонімом зручності завдяки швидкій доставці, широкому вибору продуктів і зручному інтерфейсу. Успіх компанії можна пояснити її зосередженістю на задоволенні споживачів і здатністю адаптуватися до мінливих вимог споживачів.

Walmart: Walmart, заснований у 1962 році Семом Уолтоном, починався як невеликий дискаунтер в Арканзасі. З роками він перетворився на найбільшого у світі звичайного роздрібного продавця з тисячами магазинів по всьому світу. Walmart відомий своїми низькими цінами, широким асортиментом продукції та здатністю задовольняти різноманітні потреби клієнтів. Успіх компанії полягає в її ефективному управлінні ланцюгом постачання та здатності використовувати ефект масштабу.

Порівняння розміру: Коли справа доходить до прибутку, Amazon перевершив Walmart за останні роки. У 2020 році Amazon повідомила про приголомшливі 386 мільярдів доларів чистих продажів, тоді як чисті продажі Walmart склали 559 мільярдів доларів. Однак важливо зазначити, що Walmart все ще залишається найбільшим роботодавцем, маючи понад 2.3 мільйона співробітників по всьому світу. З іншого боку, в Amazon працює близько 1.3 мільйона людей.

Охоплення ринку: У той час як Walmart домінує у фізичному роздрібному просторі, Amazon здійснив революцію в електронній комерції. Присутність Amazon в Інтернеті дозволила їй охопити клієнтів практично в усіх куточках земної кулі. Його програма членства Prime, яка пропонує такі переваги, як безкоштовна доставка та потокові послуги, залучила мільйони лояльних клієнтів. Walmart, однак, досяг значних успіхів у секторі електронної комерції, інвестуючи значні кошти у свою онлайн-платформу, щоб конкурувати з Amazon.

Питання та відповіді:

З: Що таке дохід?

Відповідь: Дохід означає загальну суму грошей, отриманих компанією в результаті її господарської діяльності, наприклад продажу продуктів або послуг.

З: Що таке чистий обсяг продажів?

A: Чистий обсяг продажів представляє собою загальний дохід, отриманий компанією після вирахування будь-яких повернень, знижок або надбавок.

З: Що таке електронна комерція?

A: Електронна комерція, скорочення від електронної комерції, стосується купівлі та продажу товарів і послуг через Інтернет.

Підсумовуючи, і Amazon, і Walmart самі по собі є гігантами роздрібної торгівлі. Незважаючи на те, що Amazon займає лідерство з точки зору доходів і домінування в Інтернеті, фізичну присутність Walmart і величезну базу співробітників не можна не помітити. Оскільки роздрібна торгівля продовжує розвиватися, буде цікаво спостерігати, як ці два гіганти формують майбутнє шопінгу.