Де знаходиться Плутон у нашій Сонячній системі?

Назва: Повторне відкриття Плутона: розкриття таємниць його місця в нашій Сонячній системі

Вступ:

Плутон, який колись вважався дев'ятою планетою нашої Сонячної системи, десятиліттями захоплював уяву астрономів і ентузіастів космосу. Однак її класифікація як карликової планети в 2006 році викликала дискусії та змусила багатьох задуматися про її справжнє положення в нашому космічному сусідстві. У цій статті ми заглибимося в поточне розуміння того, де Плутон знаходиться в нашій Сонячній системі, проллємо світло на його унікальні характеристики та триваючі наукові дослідження, які продовжують розгадувати його таємниці.

Розуміння орбіти Плутона:

Орбіта Плутона дуже еліптична, тобто вона значно відхиляється від ідеального кола. Плутону потрібно приблизно 248 земних років, щоб зробити один оберт навколо Сонця. Його еліптичний шлях наближає його до Сонця, ніж Нептун, приблизно на 20 років під час його орбіти, що робить його восьмою планетою за відстанню від Сонця за цей період.

Відстань Плутона від Сонця:

Середня відстань Плутона від Сонця становить приблизно 3.67 мільярда миль (5.91 мільярда кілометрів). Однак через еліптичну орбіту ця відстань може сильно змінюватися. При найближчому наближенні до Сонця, відомому як перигелій, Плутон може наблизитися до 2.66 мільярда миль (4.28 мільярда кілометрів). І навпаки, у своїй найвіддаленішій точці, відомій як афелій, Плутон може бути віддалений від Сонця на 4.67 мільярда миль (7.5 мільярда кілометрів).

Положення Плутона в поясі Койпера:

Плутон є частиною регіону нашої Сонячної системи, відомого як пояс Койпера. Пояс Койпера - це величезний простір крижаних тіл, залишків раннього формування нашої Сонячної системи. Цей регіон простягається за межі орбіти Нептуна і є домом для незліченних карликових планет, астероїдів і комет. Відкриття Плутона в 1930 році стало першою ідентифікацією об'єкта в цьому далекому регіоні.

Унікальні характеристики Плутона:

Плутон має кілька інтригуючих особливостей, які відрізняють його від інших небесних тіл нашої Сонячної системи. Його поверхня складається із суміші каменю та льоду, а тонка атмосфера складається переважно з азоту. Плутон також може похвалитися великим супутником під назвою Харон, який настільки масивний у порівнянні з Плутоном, що два тіла обертаються навколо спільного центру тяжіння, створюючи подвійну систему.

Часті запитання (FAQ):

Q1: Чому Плутон перекласифікували як карликову планету?

A1: У 2006 році Міжнародний астрономічний союз (IAU) переосмислив критерії класифікації небесних тіл. Згідно з новим визначенням, планета повинна очистити свою орбіту від іншого сміття. Оскільки Плутон має спільну орбіту з іншими об’єктами в поясі Койпера, його перекласифікували як карликову планету.

Q2: Чи є Плутон найбільшою карликовою планетою в поясі Койпера?

A2: Ні, Плутон не є найбільшою карликовою планетою в поясі Койпера. Еріда, ще одна карликова планета, трохи більша за Плутон.

Q3: Чи можемо ми відправити космічний корабель для дослідження Плутона?

A3: Так, космічний корабель NASA New Horizons здійснив обліт Плутона в липні 2015 року, надавши нам безпрецедентні зображення крупним планом і цінні наукові дані. Місія виявила захоплюючі подробиці про поверхню, атмосферу та супутники Плутона.

Висновок:

Місце Плутона в нашій Сонячній системі як карликової планети в поясі Койпера викликало новий інтерес до розуміння динаміки цього далекого регіону. Хоча його рекласифікація, можливо, змінила наше уявлення про Плутон, вона також відкрила нові шляхи для досліджень і наукових відкриттів. Продовжуючи вивчати та досліджувати цей загадковий світ, ми поступово розгадуємо таємниці, які лежать у нашому постійному космічному сусідстві.

джерела:

– NASA – Дослідження Сонячної системи: [URL]

– Міжнародний астрономічний союз: [URL]