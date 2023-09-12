Нерозказана історія перших жінок-космонавтів Америки: долання бар’єрів і досягнення нових висот

У фільмі «Шестеро: Нерозказана історія перших жінок-космонавтів Америки» Лорен Ґруш розповідає про подорож шести незвичайних жінок, які розбили скляну стелю у світі космічних досліджень, де домінують чоловіки. Груш кидає виклик поширеному наративу про домінування білих чоловіків у космічній гонці та підкреслює значний внесок цих жінок, які були частиною першого класу NASA, до якого входили жінки.

Grush зосереджується на житті Саллі Райд, Джуді Резнік, Кеті Салліван, Анни Фішер, Рі Седдон і Шеннон Люсід. Ці жінки приєдналися до загону астронавтів НАСА в 1978 році і мали намір досягти висот, які раніше їм були заборонені.

«Шістка» дає можливість поглянути на їхні мотиви та вагання, пропонуючи розуміння моментів, коли кожна жінка усвідомлювала, що може подати заявку стати космонавтом. Груш описує процес відбору як значний крок до різноманітності, хоча клас все ще переважно складався з білих чоловіків.

Книга також стикається з проблемами, з якими зіткнулися ці жінки, зокрема сексистською увагою ЗМІ, шовіністичними спекуляціями про романтику та секс у космосі та боротьбою за баланс між особистим і професійним життям. Груш наводить приклади їхньої стійкості та рішучості перед лицем труднощів, як-от боротьба Райд за захист свого приватного життя та психічного здоров’я на тлі пильної уваги ЗМІ.

«Шістка» також підкреслює вирішальну роль, яку відіграють борці за різноманітність у NASA та за його межами. Рут Бейтс Харріс, співробітниця NASA, сміливо критикувала агентство за брак різноманітності. Mercury 13, група жінок, які пройшли ретельні випробування на початку 1960-х років, щоб довести, що вони здатні бути астронавтами, також отримали визнання.

Grush включає в себе повсякденний досвід астронавтів, розкриваючи напрочуд буденні аспекти їхньої роботи. Вони випробовували скафандри, маневрували робототехнічними руками та зорієнтувалися в складнощах роботи з колегами-чоловіками, які вивішували на дверях своїх офісів календарі в стилі pinup.

Хоча книга не позбавлена ​​небезпеки та трагедії, Груш наголошує на мужності та наполегливості, які виходять за межі статі та раси. Катастрофа «Челленджера» служить протверезним нагадуванням про ризики, притаманні дослідженню космосу, і про значну жертву, яку приніс Резнік.

Завдяки ретельним дослідженням і захопливій розповіді «Шістка» розширює наше розуміння космічної гонки та кидає виклик традиційним уявленням про те, хто може належати до «всієї родини людства».

Джерело: The New York Times