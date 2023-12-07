Основна інформація:

Штучний інтелект (ШІ) — це галузь, що швидко розвивається, і має потенціал революціонізувати різні галузі. Однак, щоб забезпечити його відповідальний і етичний розвиток, існують три фундаментальні правила, які керують системами ШІ. Ці правила включають прозорість, підзвітність і справедливість. Дотримуючись цих принципів, штучний інтелект можна використовувати на благо суспільства, мінімізуючи потенційні ризики та упередження.

Які 3 правила ШІ?

1. Прозорість: Прозорість означає відкритість і зрозумілість систем ШІ. Він передбачає, що процес прийняття рішень алгоритмами штучного інтелекту стає зрозумілим і пояснюється людям. Прозорі системи штучного інтелекту дозволяють користувачам зрозуміти, як приймаються рішення, надаючи розуміння базової логіки та даних, що використовуються. Це правило має вирішальне значення для зміцнення довіри до технологій штучного інтелекту та гарантування того, що вони не сприймаються як чорні ящики.

2. Підзвітність: Підзвітність підкреслює відповідальність розробників ШІ, розгортачів і користувачів за дії та результати систем ШІ. Він передбачає встановлення механізмів відстеження та оцінки продуктивності алгоритмів штучного інтелекту, а також визначення відповідальності у разі будь-яких негативних наслідків. Підзвітність гарантує, що системи штучного інтелекту розроблено та використовується відповідно до правових, етичних і суспільних норм.

3. Справедливість: Справедливість у ШІ спрямована на запобігання упередженості та дискримінації в процесах прийняття рішень. Системи штучного інтелекту мають бути розроблені так, щоб ставитися до всіх людей справедливо та без упередження, незалежно від їх раси, статі, віку чи інших захищених характеристик. Справедливість також передбачає усунення існуючих упереджень у навчальних даних і алгоритмах, щоб уникнути збереження дискримінаційної практики. Забезпечення справедливості в ШІ має важливе значення для сприяння рівності та запобігання посиленню суспільних упереджень.

Поширені запитання:

З: Чому прозорість важлива в ШІ?

A: Прозорість має вирішальне значення для ШІ для побудови довіри та розуміння. Це дозволяє користувачам зрозуміти, як приймаються рішення, виявити потенційні упередження та забезпечити підзвітність. Прозорі системи ШІ також сприяють дотриманню нормативних вимог і етичному використанню технологій ШІ.

З: Як можна забезпечити підзвітність у системах ШІ?

Відповідь: Підзвітність у ШІ можна забезпечити різними заходами. Це включає встановлення чітких інструкцій і стандартів для розробки та розгортання штучного інтелекту, проведення регулярних аудитів і оцінок систем штучного інтелекту та впровадження механізмів для вирішення будь-яких потенційних проблем або упереджень, які можуть виникнути.

З: Яке значення справедливості в ШІ?

Відповідь: Справедливість у штучному інтелекті необхідна для запобігання дискримінації та упереджень. Розробляючи системи ШІ, які справедливо ставляться до всіх людей, ми можемо уникнути увічнення суспільної нерівності та забезпечити рівні можливості для всіх. Справедливість також допомагає зміцнити довіру до технологій штучного інтелекту та сприяє їх етичному використанню.

З: Чи є ці правила юридично обов'язковими?

A: Наразі ці правила не є загальнообов’язковими. Проте тривають дискусії та зусилля щодо розробки правил і вказівок, які забезпечують прозорість, підзвітність і справедливість у системах ШІ. Уряди, організації та дослідники активно працюють над створенням етичних рамок для розробки та розгортання ШІ.

джерела:

– Всесвітній економічний форум: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/ethical-ai-3-principles/

– MIT Technology Review: https://www.technologyreview.com/2020/02/25/905783/ai-ethics-7-rules/

- Європейська комісія: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai