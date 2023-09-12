Нове відкриття: ознаки життя на екзопланеті за 120 світлових років від нас

Вчені за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба виявили присутність молекули під назвою диметилсульфід (DMS) в атмосфері екзопланети, відомої як K2-18 b. Хоча DMS в основному виробляється фітопланктоном на Землі, його присутність на цій далекій планеті свідчить про можливість існування життя. Телескоп, яким керують NASA та Європейське та Канадське космічні агентства, спостерігав екзопланету в сузір’ї Лева, яка майже в дев’ять разів перевищує масу Землі. На додаток до DMS, дослідження також виявило велику кількість вуглецевих молекул, таких як метан і вуглекислий газ.

Це відкриття підтверджує теорію про те, що K2-18 b є планетою Hycean, типом екзопланети, яка, як вважають, має насичену воднем атмосферу, що висить над океаном. Астроном Нікку Мадхусудхан з Кембриджського університету пояснює, що DMS є унікальним для Землі та, за прогнозами, стане хорошою біосигнатурою для населених екзопланет.

Проте вчені, які беруть участь у дослідженні, попереджають, що докази, які підтверджують наявність DMS на K2-18 b, є попередніми та потребують подальшої перевірки. Щоб підтвердити ці висновки, будуть проведені подальші спостереження за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба.

Метод, який використовує дослідницька група, називається трансмісійною спектроскопією. Цей метод передбачає аналіз світла зірки, коли воно проходить через атмосферу екзопланети. Досліджуючи довжини хвиль світла, які поглинають молекули в атмосфері, астрономи можуть визначити молекулярний склад екзопланети.

Це дослідження знаменує собою перший випадок, коли метан і вуглеводні були виявлені в атмосфері екзопланети за допомогою трансмісійної спектроскопії. Відсутність таких молекул, як аміак і монооксид вуглецю, у поєднанні з наявністю метану та вуглекислого газу свідчить про можливість існування океану під поверхнею K2-18 b.

K2-18 b обертається навколо холодної карликової зірки в зоні життя, де на поверхні планети потенційно може існувати рідка вода. Проте температура води та придатність планети досі невідомі. Потрібні додаткові спостереження, щоб встановити умови, необхідні для життя на цій далекій екзопланеті.

Джерело: Кембриджський університет, The Astrophysical Journal Letters