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Apple оголошує про доступність watchOS 10 із захоплюючими функціями

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
Apple оголошує про доступність watchOS 10 із захоплюючими функціями

Під час презентації Apple iPhone 15 компанія показала, що довгоочікувана watchOS 10 буде офіційно доступна 18 вересня. Це оновлення є не лише суттєвим оновленням обличчя для watchOS, але й повертає улюблену функцію «Погляди» з оригінального Apple Watch.

Однією з помітних змін у watchOS 10 є перехід від фокусування на окремих програмах до використання віджетів на кожному циферблаті. Простий поворот Digital Crown надає користувачам швидкий доступ до різних функцій, таких як таймери, музика або навіть епізод подкасту, який транслюється.

Apple, схоже, взяла до уваги плутанину, з якою багато користувачів стикаються з багатозадачністю на watchOS. Завдяки переорієнтації платформи на простіші завдання, а не на гортання кількох екранів додатків, робота користувача стає більш інтуїтивно зрозумілою. Цілком можливо, що Apple визнала популярність циферблата Siri, який надавав подібний набір віджетів, і вирішила використати цю концепцію.

На додаток до нових циферблатів, Palette, Woodstock і Snoopy, watchOS 10 має кілька інших покращень. Програма Activity дозволяє користувачам додавати ярлики в кутках, пропонуючи ще більшу зручність. Крім того, додаток Compass автоматично реєструє місцезнаходження останнього стільникового з’єднання, гарантуючи, що користувачі можуть легко повернутися назад, щоб зробити екстрений виклик, якщо це необхідно.

Однак важливо зазначити, що watchOS 10 буде сумісна лише з моделями Apple Watch Series 4 або пізніших і потребує iPhone XS з iOS 17.

З випуском watchOS 10 користувачі Apple Watch можуть сподіватися на більш спрощений і динамічний досвід. Будьте в курсі всіх новин із події Apple Wonderlust тут.

Визначення:
– watchOS: операційна система, розроблена Apple спеціально для Apple Watch.
– Погляди: функція оригінального Apple Watch, яка дозволяла користувачам переглядати важливу інформацію з програм, не відкриваючи їх.
– Віджети: невеликі та компактні програми, які надають певну інформацію або функції на екрані пристрою користувача.

джерела:
– Apple (офіційне оголошення)

By Роберт Ендрю

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