Шкільний округ Уорік прощається з членами правління, які довго працюють

Підсумок: 21 листопада відбулося засідання правління Шкільного округу Ворік, під час якого п’ятеро членів попрощалися з громадою після 42 років служби. Президент Тодд Руччі, який пропрацював 14 років, був серед тих, хто пішов у відставку. Вихідні члени правління висловили вдячність адміністраторам, педагогам та колегам-членам правління за їх відданість якісній народній освіті. Вони також закликали нову раду визначити пріоритетними потреби студентів.

У емоційному зверненні Руччі закликав новообраних членів правління покладатися на досвід і підтримку адміністрації, коли вони починають свою роботу. Він нагадав їм, щоб завжди орієнтувалися на студентів. Віце-президент Ед Браун також висловив подяку за можливість служити, визнаючи честь і привілей. Він відзначив старанність адміністрації та викладачів у забезпеченні якісної освіти для всіх студентів.

Нельсон Пітерс, ще один член правління, який залишив посаду, підкреслив радість, яку він отримав від свого служіння, назвавши це досвідом, повноцінним. Він закликав нову комісію не випускати з уваги важливість кожного учня. Ліза Міллер, яка приєдналася до правління в 2019 році, визнала, що їй довелося спочатку вчитися, і подякувала своїм колегам за їх керівництво. Вона висловила свою пристрасть до служіння студентам і задоволення їхніх потреб.

Леслі Пенкунас, останній член правління, який покинув школу, розглядала свою службу як спосіб виступати за освіту для всіх студентів, навіть у складні часи. Вона закликала нових членів надавати перш за все добробут студентів. Як прощальний подарунок інші члени правління подарували Освітньому фонду Warwick щедру пожертву в розмірі 500 доларів на підтримку освітніх програм.

Засідання правління Уорвіка також включало призначення Бенджаміна Лонга помічником директора початкових шкіл Джона Бека та Джона Р. Бонфілда. Крім того, було затверджено декілька нових освітніх програм, зокрема програму «Безпечні та здорові стосунки» для студентів з обмеженими можливостями та курс фінансової грамотності на наступний навчальний рік.

Громада відзначила величезні черевики, які залишають члени правління, а колишній президент правління Майкл Лендіс висловив подяку за їх спільну роботу. Новообрані члени правління будуть приведені до присяги 5 грудня, знаменуючи це новою главою для шкільного округу Уорік.