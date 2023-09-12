Wahoo представляє новий турботренажер Kickr Move і Kickr Bike Shift

Wahoo, популярний бренд техніки для велоспорту в приміщенні, оголосив про випуск двох нових продуктів: турботренажера Kickr Move і розумного велосипеда Kickr Bike Shift. Kickr Move займає перше місце в асортименті смарт-турботренажерів Wahoo Kickr і може похвалитися новими можливостями руху, спрямованими на забезпечення більш природного відчуття від їзди та підвищення комфорту користувача, за ціною 1,599.99 доларів США. З іншого боку, Kickr Bike Shift знаходиться під Kickr Bike V2 і спрощує деякі функції, ціна якого становить 2,999.99 доларів США.

Kickr Move має XNUMX-дюймову «гравітаційну доріжку», яка дозволяє основному обладнанню турботренажера ковзати вперед і назад по вигнутій доріжці, забезпечуючи невеликі рухи з боку в бік. Це дозволяє велосипеду вільно пересуватися під час тренувань, зменшуючи втому та підвищуючи загальну ефективність. Розсувна доріжка замикається для зручності транспортування та кріплення велосипеда. Щоб поєднати Kickr Move з Kickr Climb, потрібен додатковий апаратний адаптер, який можна придбати окремо.

Що стосується технічних характеристик, Kickr Move пропонує підключення Bluetooth, ANT+ і WiFi, а також точність живлення в межах 1%. Він може витримувати максимальний опір 2,200 Вт і має імітований діапазон градієнта від -10% до 20%. Він також включає такі функції, як ERG Easy Ramp і Race Mode для покращених тренувань. Kickr Move поставляється з 11-швидкісною касетою SunRace 11-28T, яка все ще є кращим варіантом серед користувачів Wahoo.

Що стосується Kickr Bike Shift, то це більш доступний варіант розумного велосипеда зі сталевою рамою і вагою 40 кг. Він пропонує 2200 Вт опору, підключення до Wi-Fi і точність вимірювання потужності в межах 1%. На відміну від Kickr Bike V2, Kickr Bike Shift не має функції нахилу або інерційної функції з приводом від двигуна. Однак він зберігає п’ятиточкову систему регулювання посадки, налаштування на основі додатка та настроювані перемикачі передач і кнопки.

І Kickr Move, і Kickr Bike Shift доступні для покупки негайно. Kickr Move коштує 1,599.99 доларів США, тоді як Kickr Bike Shift коштує 2,999.99 доларів США, а доставку розпочнуть наприкінці вересня.

джерела:

– Wahoo представляє турботренажер Kickr Move і Kickr Bike Shift (Cyclingnews)