Нові навушники TWS Air2 від vivo: розкриття досконалого звуку та покращених можливостей підключення

vivo, відомий технологічний гігант, нещодавно представив своє останнє доповнення до лінійки навушників True Wireless Stereo (TWS) – vivo TWS Air2. Взявши натхнення від свого попередника, TWS Air, ця інноваційна модель пропонує кілька вдосконалень, які мають змінити ваше звучання. TWS Air2 встановлює нові галузеві стандарти: від неймовірного терміну служби батареї до чудової якості звуку та безперебійного підключення.

Завдяки вдосконаленим 14.2-міліметровим динамікам ці навушники забезпечують неперевершену чіткість звуку. Оснащений стереозвуком DeepX 3.0 і передовою технологією просторового 3D-аудіо, прослуховування музики або занурення в улюблені подкасти стає надзвичайним досвідом. TWS Air2 гарантує, що кожен удар і нота оживають, забезпечуючи неперевершений рівень точності звуку та захоплюючу 3D-звукову сцену.

TWS Air2 виділяється технологією Bluetooth 5.3, найновішим стандартом бездротового підключення, який домінує на ринку. Завдяки цій розширеній функції навушники підтримують аудіокодеки SBC, AAC і LC3, виходячи за межі традиційних аудіоформатів. Крім того, TWS Air2 може похвалитися покращеним режимом низької затримки, мінімізуючи затримки до вражаючих 55 мілісекунд. Це забезпечує плавне звучання без будь-яких помітних затримок.

Використовуючи дизайн напіввкладишів, TWS Air2 віддає перевагу комфорту, жертвуючи активним шумозаглушенням (ANC) і силіконовими насадками. Хоча ANC і пасивне шумопоглинання відсутні в конструкції, цей унікальний підхід підходить людям, яким важко знайти ідеальну підгонку навушників-вкладишів.

Однією з видатних особливостей TWS Air2 є винятковий час автономної роботи. Навушники, які використовуються разом із зарядним футляром, забезпечують вражаючі 30 годин відтворення. Крім того, рівень захисту від пилу та води IP54 забезпечує безтурботне використання під час активного відпочинку, що робить ці навушники ідеальним супутником для активного способу життя.

Хоча vivo TWS Air2 наразі доступний для покупки в Китаї, офіційного підтвердження щодо його глобальної доступності немає. Будьте впевнені, ми повідомимо вас, щойно vivo оголосить про будь-які плани щодо міжнародного запуску.

Часті запитання (FAQ):

З: Які аудіокодеки підтримує vivo TWS Air2?

A: vivo TWS Air2 підтримує аудіокодеки SBC, AAC і LC3.

З: Чи має TWS Air2 активне шумозаглушення (ANC)?

A: Ні, TWS Air2 не підтримує функцію активного шумозаглушення.

Q: Скільки часу я можу очікувати від TWS Air2?

A: З зарядним футляром TWS Air2 забезпечує до 30 годин відтворення.

Q: TWS Air2 є водостійким?

A: Так, TWS Air2 має клас захисту від пилу та води IP54.