Міські парки, побудовані на колишніх сміттєспалювальних заводах, можуть мати підвищений рівень свинцю в ґрунті

Резюме: Дослідження, проведене Університетом Дьюка, виявило, що міські парки та ігрові майданчики, побудовані на колишніх сміттєспалювальних майданчиках, можуть усе ще мати значно високий рівень свинцю в ґрунті. Дослідження зібрало та проаналізувало поверхневі зразки ґрунту з трьох міських парків у Даремі, штат Північна Кароліна, які розташовані на території колишніх сміттєспалювальних заводів, закритих на початку 1940-х років. Результати показали, що в одному з парків рівень свинцю перевищував 2000 частин на мільйон, що більш ніж у п’ять разів перевищує поточний стандарт EPA для безпечних ґрунтів у дитячих ігрових зонах. Вплив свинцю в ґрунті може мати довгострокові наслідки для здоров’я, особливо для дітей, включаючи пошкодження мозку та нервової системи, затримку росту та розвитку, а також проблеми з навчанням і поведінкою. Дослідження підкреслює необхідність посилення моніторингу та перевірки забруднення ґрунту в міських районах, оскільки в багатьох містах можуть бути парки, школи, будинки та інші будівлі, побудовані на колишніх сміттєспалювальних заводах і золошлаках.

Міста в США та Канаді спалювали сміття та відходи в муніципальних сміттєспалювальних заводах до початку 1970-х років, коли стурбованість забрудненням повітря призвела до їх закриття. Однак дослідження показує, що наслідки забруднення від цих сміттєспалювальних заводів все ще можуть зберігатися в міських ґрунтах. Дослідники припускають, що історичні дослідження свідчать про недостатню обізнаність про небезпеку для здоров’я та навколишнього середовища від попелу зі сміттєспалювальних заводів, який містив концентрований рівень свинцю та інших забруднювачів. Іноді попіл розкидали навколо парків та інших міських просторів, сприяючи забрудненню ґрунту.

Дослідження також підкреслює важливість використання нових технологій для відбору проб і моніторингу забруднення ґрунту. Використання портативних рентгенівських флуоресцентних приладів дозволяє швидко аналізувати зразки ґрунту на наявність кількох металів, у тому числі свинцю. Дослідники вважають, що використання історичних записів про спалювання відходів і утилізацію золи може допомогти виявити гарячі точки забруднення та прискорити зусилля з оцінки та зменшення ризиків. Це дослідження служить нагадуванням про потенційну небезпеку, яку представляє забруднений ґрунт у міських районах, і про необхідність продовження моніторингу та заходів з відновлення.

Джерело: Environmental Science & Technology Letters (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488