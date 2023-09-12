Google постає перед судом за звинуваченнями у зловживанні монопольною владою

Уряд Сполучених Штатів подав до суду на Google, звинувачуючи технічного гіганта у зловживанні своїм монопольним становищем у галузі пошукових систем. У вівторок у Вашингтоні, округ Колумбія, розпочинається судовий процес, який є першою великою справою уряду щодо монополії за десятиліття та першою в епоху сучасного Інтернету.

В основі справи Міністерства юстиції лежить твердження про те, що Google організував свої ділові операції, щоб гарантувати, що це перша пошукова система, яку бачать користувачі, коли заходять на свої телефони чи веб-браузери. Уряд стверджує, що метою Google було усунути конкуренцію та зберегти своє домінування.

Колишній генеральний прокурор Вільям Барр описав позов як атаку на контроль Google над Інтернетом, що вплинуло на мільйони споживачів, рекламодавців, малих підприємств і підприємців. Після років підготовки, включаючи виробництво мільйонів сторінок документів і показань понад 150 осіб, справа нарешті передана до суду.

Результат цього знакового випробування матиме значні наслідки для індустрії технологій та Інтернету в цілому. Це кидає виклик потужності технологічних компаній у контролі продуктів, якими люди користуються щодня. У разі успіху це потенційно може змінити спосіб роботи технологічних гігантів і мати прямий вплив на функціонування Інтернету.

Google, яка наразі займає близько 90% ринку пошукових систем США та оцінюється в 1.7 трильйона доларів, стверджує, що її пошуковий продукт перевершує своїх конкурентів. У компанії стверджують, що користувачі вибирають використовувати Google за бажанням, оскільки в сучасну епоху легко перейти до альтернативної пошукової системи.

Ця справа нагадує антимонопольну справу 1998 року проти Microsoft, яка закінчилася перемогою Міністерства юстиції. Подібність між двома справами та їхні потенційні наслідки змусили багатьох розглядати справу Microsoft як план боротьби з сучасними технологічними гігантами.

Справа уряду проти Google зосереджена на ексклюзивних угодах компанії з виробниками телефонів, такими як Apple і Samsung, а також веб-браузерами, такими як Mozilla. Ці угоди гарантують, що Google є пошуковою системою за умовчанням на більшості пристроїв, нібито придушуючи конкуренцію та обмежуючи присутність менших конкурентів.

Найближчими тижнями розгорнеться судовий процес, і вердикт визначить майбутнє індустрії технологій. Незалежно від результату, ця резонансна справа означає ключовий момент у вирішенні динаміки влади в технологічному секторі.

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