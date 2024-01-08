Unistellar представляє нову модель телескопів Odyssey та Odyssey Pro з автоматичним фокусуванням

Unistellar, відомий виробник телескопів, представив свої останні новинки на події CES Unveiled. Нові моделі, під назвою Odyssey та Odyssey Pro, спрямовані на вирішення поширеного незручності, з якою зіштовхуються любителі астрономії: необхідно ручно налаштовувати фокус. Ця функція доступна завдяки вбудованому інтелекту телескопів, який фіксує фокус на астрономічних об’єктах.

Телескопи Odyssey та Odyssey Pro є доступнішими варіантами за ціною порівняно з попередньою моделлю Unistellar, EVScope 2, що робить їх більш доступними для астрономічних ентузіастів та освітян. Вартість нових моделей становить відповідно 2499 та 3999 доларів, пропонуючи доступну альтернативу без втрати продуктивності.

Однією з ключових особливостей телескопів Unistellar є їх здатність аналізувати малюнок зір, щоб визначити їх орієнтацію. За допомогою спеціального додатку користувачі можуть вибрати з широкого спектру астрономічних об’єктів, і телескоп автоматично налаштує свою позицію для їх локалізації. У відмінності від традиційних телескопів, які залежать від моторів для компенсації обертання Землі, телескопи Unistellar просто відстежують спостережуваний об’єкт та коригуються відповідно.

Крім спостережних можливостей, телескопи Odyssey та Odyssey Pro також працюють як цифрові камери. Завдяки стекінгу (накладання декількох зображень) ці телескопи відтворюють фотографії високої якості, надаючи користувачам можливість зафіксувати захоплюючі моменти зі всесвіту.

Модель Odyssey Pro вводить кілька додаткових функцій, включаючи автоматичне фокусування, технологію піксельного бінінгу Multi-Depth та оптичний візир. Ці поліпшення оптимізують якість фотографій, забезпечуючи вищу роздільну здатність для яскравих планет у Сонячній системі та кращу продуктивність при слабкому освітленні для віддалених і менш яскравих об’єктів.

Unistellar планує продовжувати продаж моделі EVScope 2, яка пропонує трохи кращу продуктивність для спостереження темних об’єктів завдяки своєму ширшому апертуру. Компанія розпізнає, що модель EVScope 2 найбільше підходить для досвідчених аматорських астрономів з глибокими знаннями про телескопи.

З запуском телескопів Odyssey та Odyssey Pro Unistellar має на меті революціонувати астрономічні спостереження, зробивши їх доступними та зручними для всіх. Ці нові моделі пропонують чудовий баланс доступності та передових можливостей, дозволяючи астрономічним ентузіастам та освітянам здійснити дивовижну подорож до всесвіту.

Часто задавані питання

Як телескопи Odyssey та Odyssey Pro відрізняються від своїх попередників?

Телескопи Odyssey та Odyssey Pro пропонують автоматичне фокусування, що усуває необхідність в ручному налаштуванні. Вони також менші, легші та більш доступні порівняно з попередньою моделлю Unistellar, EVScope 2.

Що таке технологія Multi-Depth?

Multi-Depth – це технологія піксельного бінінгу, яка з’явилася в телескопі Odyssey Pro. Вона автоматично оптимізує фотографії в різних ситуаціях, надаючи вищу роздільну здатність для яскравих планет та кращу продуктивність при слабкому освітленні для віддалених і менш яскравих об’єктів.

Чи можуть телескопи робити фотографії?

Так, як Odyssey, так і Odyssey Pro мають вбудовані цифрові камери, які можуть робити фотографії астрономічних об’єктів. Телескопи використовують техніку накладання зображень для покращення якості фотографій.

Чи можна ще придбати модель EVScope 2?

Так, Unistellar продовжуватиме продавати модель EVScope 2 разом з новими телескопами Odyssey та Odyssey Pro. Модель EVScope 2 пропонує трохи кращу продуктивність для спостереження темних об’єктів завдяки своєму ширшому апертуру.