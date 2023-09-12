Останні новини: обмін ув’язненими з Іраном, схвалення FDA нової вакцини, антимонопольний процес проти Google, загроза урагану, повернення ток-шоу Дрю Беррімор і винна катастрофа в Португалії

Згідно з останніми новинами, адміністрація Байдена зробила крок до забезпечення звільнення п’ятьох американських громадян, утримуваних в Ірані, видавши відмову для банків переказувати 6 мільярдів доларів із заморожених іранських нафтових фондів, не побоюючись санкцій США. Конгрес був повідомлений про цей розвиток подій, і потенційно обмін ув’язненими може відбутися вже наступного тижня. У свою чергу, п'ятеро затриманих у США громадян Ірану також будуть звільнені. Цей дипломатичний крок спрямований на покращення відносин США та Ірану.

FDA схвалило нову вакцину від коронавірусу, яка спеціально націлена на субваріант омікрон, для підготовки до майбутнього сезону респіраторних вірусів восени. Хоча вакцина дозволена для всіх віком від 6 місяців і старше, консультативна група CDC збиратиметься, щоб визначити більш цілеспрямований підхід. Очікується, що вакцина буде доступна пізніше цього тижня і буде безкоштовною для більшості американців, які мають приватне страхування, Medicaid або Medicare.

Марокко не поспішає приймати іноземну допомогу після недавнього землетрусу. Країна зіткнулася з проблемами в координації зусиль з надання допомоги та розподілі допомоги постраждалим районам, що призвело до затримок у наданні допомоги постраждалим від стихії.

Міністерство юстиції збирається розпочати антимонопольний судовий процес проти Google, де технологічний гігант буде ретельно перевірятися за потенційне використання свого домінуючого положення на ринку пошукових систем для придушення конкуренції в пошуку та рекламі. Цей резонансний судовий процес є першим у своєму роді проти великої технологічної компанії за понад два десятиліття та може мати значні наслідки для технологічної галузі та майбутнього охоплення Google.

Ураган Лі становить зростаючу загрозу для східної Нової Англії, оскільки можливі сильні вітри, проливні дощі та штормові хвилі. Хоча очікується, що він залишиться в морі, Канадське морське море та Нова Шотландія можуть зазнати прямого удару. Очікується, що шторм послабшає, але збільшиться в розмірах у міру просування на північ.

Серед голлівудських страйків, які тривають, Дрю Беррімор повертає своє ток-шоу. Це рішення прийнято в той час, коли багато виробництв призупинено, надаючи глядачам свіжий контент під час простою галузі.

Під час катастрофи, пов’язаної з вином, приблизно 600,000 XNUMX галонів червоного вина затопило вулиці Сан-Лоренсу-ду-Байру, Португалія, після того, як лопнули два цистерни з вином, що належали місцевому лікеро-горілчаному заводу. Пожежникам вдалося перенаправити величезну кількість вина на очисні споруди. Вино планувалося знищити через надлишок цього року, що робить його непридатним для споживання.

Нарешті, користувачі Chrome тепер можуть скористатися новими налаштуваннями конфіденційності та реклами. Ці налаштування спрямовані на підвищення конфіденційності та надання користувачам більшого контролю над переглядом веб-сторінок. Щоб дізнатися більше, завантажте програму The Post або підпишіться на їхню розсилку, щоб бути в курсі останніх новин у «The 7».

джерела:

– Угода про обмін полоненими з Іраном: [джерело]

– Схвалення FDA нової вакцини проти коронавірусу: [джерело]

– Прийняття Марокко іноземної допомоги на ліквідацію землетрусів: [джерело]

– Антимонопольний процес проти Google: [джерело]

– Загроза урагану для Східної Нової Англії: [джерело]

– Ток-шоу Дрю Беррімор: [джерело]

– Винна катастрофа в Португалії: [джерело]

– Нові налаштування конфіденційності та реклами в Chrome: [джерело]