Tribes 3: Rivals представлено як командний FPS з унікальними функціями гри

Prophecy Games, розробник довгоочікуваної серії Tribes, нарешті оприлюднив свою останню частину, Tribes 3: Rivals. Ця майбутня гра піднімає жанр змагального шутера від першої особи на нові висоти завдяки командному геймплею, швидкій механіці руху та класовій війні.

У Tribes 3: Rivals гравці беруть участь у напружених битвах, щоб захопити прапор ворожої команди, захищаючи свій власний. Щоб допомогти їм у виконанні місії, гравці можуть вибирати з різноманітних класів – легкого, середнього та важкого – кожен з яких оснащений унікальними здібностями, перевагами та набором зброї. Система високошвидкісного руху в грі заснована на інноваційному використанні польотів на реактивному ранці та «катання на лижах», що дозволяє гравцям переміщатися величезними картами з надзвичайною швидкістю та спритністю.

Хоча Tribes 3 наразі підтримує матчі 5 на 5, Prophecy Games активно розглядає інші розміри ігрових режимів на основі відгуків гравців. Крім того, розробники планують запровадити інші ігрові режими, такі як гонки на час, і включити транспортні засоби в майбутні оновлення. Крім того, Tribes 3 пропонує гравцям можливість створювати власні матчі, ігрові режими та навіть створювати власний контент у поетапному підході.

Хоча дата виходу Tribes 3: Rivals ще не оголошена, нетерпілі фанати можуть взяти участь в обмежених ігрових тестах, які відбудуться протягом наступних кількох місяців. Реєстрація на ці ігрові тести доступна на офіційному веб-сайті гри. Очікується, що Tribes 3 буде випущено на ПК через такі популярні платформи, як Steam і Epic Games Store, а пізніше планується випуск для консолей на PlayStation і Xbox.

З точки зору ціни, базове видання Tribes 3 буде доступне за 19.95 доларів США, а преміальні видання пропонують додаткову косметику за вищою ціною. Prophecy Games запевняє гравців, що зброю не потрібно буде розблокувати, а всі некосметичні предмети будуть легко доступні. Розробники також передбачають пропонувати лише косметичні предмети для покупок у грі разом із можливістю сезонного пропуску.

Tribes 3: Rivals базується на спадщині франшизи Tribes, яка вперше з’явилася в 1998 році та за ці роки отримала визнання критиків. Prophecy Games, яка раніше була частиною Hi-Rez Studios, відокремилася як незалежна студія на початку 2020 року, щоб продовжити розвиток Tribes і далі досліджувати її потенціал.

Поширені запитання:

З: Які унікальні особливості Tribes 3: Rivals?

A: Tribes 3 включає командний ігровий процес, швидку механіку руху та класову війну, поєднуючи політ на реактивному ранці та «катання» для покращеної мобільності.

З: Чи можуть гравці створювати власні ігрові режими та вміст?

A: Так, Tribes 3 дозволяє гравцям створювати власні матчі, ігрові режими та контент, створений користувачами.

З: Чи підтримуватиме Tribes 3 інші ігрові режими та транспортні засоби в майбутньому?

A: Так, Prophecy Games планує запровадити додаткові ігрові режими, такі як випробування на час, і включити транспортні засоби в майбутні оновлення.

Q: Скільки коштуватиме Tribes 3 і які предмети можна придбати в грі?

A: Базове видання Tribes 3 коштуватиме 19.95 доларів, а преміум-видання пропонують додаткову косметику. Розробники запевняють гравців, що розблокувати зброю не потрібно, а некосметичні предмети будуть легко доступні. Внутрішньоігрові покупки в основному складатимуться з косметичних предметів, і може бути доступний сезонний абонемент.

З: Коли вийде Tribes 3?

A: Дата випуску Tribes 3 ще не оголошена, але обмежені ігрові тести будуть проведені протягом наступних кількох місяців.

З: На яких платформах буде доступна Tribes 3?

A: Tribes 3 спочатку буде запущено на ПК через Steam і Epic Games Store, а пізніше планується випустити на PlayStation і Xbox.

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Статтю натхненно: [IGN](ign.com)