Total War Warhammer 3 DLC стикається з негативною реакцією, Creative Assembly бере на себе відповідальність

Після виходу нещодавнього DLC Total War Warhammer 3, Shadow of Change, Creative Assembly зазнала критики від шанувальників стратегічних ігор щодо високої ціни та вмісту DLC. У відповідь студія визнає свої помилки та бере на себе відповідальність за порушені питання. Creative Assembly вибачилася перед фанатами та пообіцяла загладити провину.

У своїй заяві Роджер Коллум, віце-президент Creative Assembly, висловлює жаль студії: «Це були важкі кілька місяців, і ми визнаємо, що зробили помилки, коли справа стосується наших стосунків з усіма вами. Це була постійна внутрішня розмова про те, як ми можемо повернутися на тверду землю. Зрозуміло лише те, що це буде нелегко і потребуватиме часу та зусиль».

Далі Коллам пояснює, що Shadows of Change «не виправдала очікувань щодо того, яким має бути DLC». У зв’язку з цим студія запланувала велике оновлення DLC на лютий 2024 року, яке стане доступним для всіх гравців Total War Warhammer 3 безкоштовно. Однак через необхідність усунути минулі помилки випуск DLC Thrones of Decay було відкладено до квітня 2024 року. Creative Assembly хоче переконатися, що майбутній DLC виправдає очікування шанувальників і надає вміст, на який вони заслуговують.

Окрім проблем із DLC, гравці Total War Pharaoh отримають часткове відшкодування, оскільки певні версії гри було вилучено з продажу в Steam. Ціна гри також була знижена до 39.99 доларів США / 29.99 фунтів стерлінгів, і гравці, які купили гру за попередньою ціною, отримають відповідне відшкодування. Крім того, видання Deluxe і Dynasty Total War Pharaoh були припинені, тому для покупки доступна лише одна версія.

Коллум завершує заяву, повторюючи вибачення студії та визнаючи, що допущені помилки є колективною відповідальністю. Creative Assembly запевняє шанувальників, що вони слухають і мають намір виправити ситуацію.

Шанувальники чекають нових DLC для Total War Pharaoh, тому вони можуть насолоджуватися іншими найкращими гранд-стратегіями або найкращими іграми 4x на ПК. Щоб отримати щоденні новини, огляди та посібники з ігор для ПК, підписники можуть бути в курсі новин у Google News або скористатися нашим інструментом відстеження пропозицій PCGN, щоб отримати вигідні пропозиції.