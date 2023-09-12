П’ять найкращих пограбувань GTA Online за всі часи

Гроші мають вирішальне значення в Grand Theft Auto (GTA) Online, а пограбування є одним із найшвидших і найприбутковіших способів заробити мільйони. У цій статті ми розглянемо п’ять найпопулярніших пограбувань GTA Online:

5) Проблема Богдана: це пограбування є частиною дій Doomsday Heist і вимагає від двох до чотирьох гравців. Одна команда має проникнути на підводний човен, а інша забезпечує прикриття за допомогою Мамонта-месника GTA Online. Виплата за The Bogdan Problem становить приблизно 1,425,000 XNUMX XNUMX доларів на нормальному рівні складності.

4) Тихоокеанська стандартна робота: цей класичний сценарій пограбування банку був представлений у 2015 році. Він вимагає чотирьох гравців і передбачає ситуації високого ризику та битви з конкуруючими групами грабіжників. Виплата за The Pacific Standard Job становить 750,000 1,500,000 доларів США на легкому рівні складності, 1,875,000 XNUMX XNUMX доларів США на нормальному рівні складності та XNUMX XNUMX XNUMX доларів США на важкому рівні складності.

3) Сценарій «Страшного суду»: це пограбування, яке є одним із дій «Пограбування Судного дня», можуть завершити від двох до чотирьох гравців. Хоча він тривалий, він пропонує виплату в розмірі 1,800,000 2,250,000 XNUMX доларів на нормальному рівні складності та XNUMX XNUMX XNUMX доларів на важкому рівні складності.

2) Пограбування Diamond Casino: це пограбування, додане наприкінці 2019 року, вимагає від гравців створити аркаду. Він пропонує три підходи: тихий і підступний, великий шахрай або агресивний. Найбільшу виплату в розмірі 3,619,000 XNUMX XNUMX доларів можна отримати, грабуючи алмази на жорсткому рівні складності.

1) Пограбування Cayo Perico: на відміну від інших, у це пограбування можна грати соло. Події відбуваються на острові Кайо Періко, і для цього потрібен пентхаус Diamond Casino та підводний човен Косатка. Основна виплата залежить від цілі, статуя Пантери пропонує 4,089,152 XNUMX XNUMX $ на важкому рівні складності.

Ці пограбування дають гравцям вигідні можливості накопичити багатство в GTA Online. Джерело: знання та досвід у грі.