Користувачі Venmo повідомляють про збої та проблеми з оплатою

Тисячі користувачів Venmo нещодавно зіткнулися з проблемами з додатком, включаючи проблеми з платежами та переказами коштів. Пік повідомлень про ці проблеми надійшов сьогодні близько 10.30:XNUMX ранку за східним часом, і багато користувачів скаржилися, що програма не працює належним чином і не здійснюються платежі. Venmo офіційно не вирішувала цю проблему та не надала жодних оновлень у соціальних мережах.

Користувачі перейшли на такі платформи, як Twitter, щоб висловити своє розчарування Venmo. Деякі особи повідомили, що їхні баланси в додатку не оновлюються, що викликає плутанину та занепокоєння. Інші скаржилися на те, що не можуть отримати доступ до своїх грошей, що призводить до незручностей, таких як марні поїздки до магазину. До служби підтримки клієнтів Venmo було важко дістатися, що посилило розчарування.

Незважаючи на те, що кількість повідомлень про Downdetector зменшується, на даний момент їх залишилося близько 400, для більшості користувачів проблеми, здається, вирішено. Однак важливо зазначити, що офіційного підтвердження або заяви Venmo щодо збою не було.

Північноамериканська карта відключень, надана Downdetector, показує, що найбільш постраждалі райони розкидані по всій території Сполучених Штатів. Тим часом графік, що відображає проблеми, про які повідомлялося протягом останньої години, демонструє тенденцію до зростання.

Підсумовуючи, користувачі Venmo стикалися з перебоями в обслуговуванні, включаючи збої в оплаті та збої в роботі програми. Багато хто висловлював свої скарги на різних платформах, шукаючи допомоги та вирішення. Venmo ще не надала жодних офіційних пояснень чи оновлень щодо ситуації.

джерела:

– Downdetector (теплова карта відключень, найбільш повідомлені проблеми та графік відключень)