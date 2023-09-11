ThinkMarkets запускає нову програму ThinkPortal для трейдерів

ThinkMarkets, провідний постачальник торгівлі декількома активами, нещодавно представив свій додаток ThinkPortal, мобільний додаток, який пропонує трейдерам можливість зручно керувати своїми рахунками зі своїх мобільних пристроїв. Додаток було розроблено для оптимізації та покращення взаємодії з користувачем, надаючи трейдерам на ходу простий та ефективний спосіб керувати кількома обліковими записами за допомогою однієї програми.

За допомогою програми ThinkPortal користувачі можуть отримати повний огляд своїх облікових записів, включаючи такі відомості, як баланс, маржа, рівень маржі, кредитне плече, а також відкриті та закриті позиції. Крім того, програма дозволяє користувачам зручно поповнювати свої рахунки за допомогою різних способів оплати, включаючи кредитні/дебетові картки, криптовалюти та місцевих постачальників платіжних послуг.

Додаток також тримає користувачів в курсі подій на ринку через глобальний економічний календар і щоденні торгові сигнали від партнера ThinkMarkets, Signal Centre. Надаючи трейдерам ці інструменти, програма прагне забезпечити клієнтів розширеними функціями, які можуть покращити їхній торговий досвід.

Науман Аніс, співзасновник і генеральний директор ThinkMarkets, висловив прагнення компанії надавати передові інструменти та функції своїм клієнтам. Ця відданість вдосконаленню спонукає ThinkMarkets інвестувати в передові продукти, які покращують користувацький досвід. Додаток ThinkPortal вважається ще однією віхою в цій гонитві, оскільки він пропонує клієнтам більший контроль і гнучкість над їх торговою діяльністю.

Програма ThinkPortal доступна в App Store для користувачів iOS і в Google Play для користувачів Android. Існуючі клієнти з обліковими записами ThinkTrader, MT4/MT5, PAMM та/або ThinkCopy можуть завантажити та увійти в свої облікові записи, щоб отримати доступ до програми ThinkPortal. Трейдери, які не мають облікового запису ThinkMarkets, також можуть відкрити його безпосередньо через додаток.

ThinkMarkets — глобальна онлайн-брокерська компанія, заснована в 2010 році, яка пропонує клієнтам швидкий і легкий доступ до понад 4,000 інструментів CFD на різноманітні активи, включаючи валюту, індекси, товари та акції. Маючи офіси в Лондоні, Мельбурні та Токіо, а також центри в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Європі та Південній Африці, ThinkMarkets працює з кількома фінансовими ліцензіями по всьому світу. Компанія відома своїми визнаними в галузі торговими платформами, такими як відзначена нагородами платформа ThinkTrader.

джерела:

– Веб-сайт ThinkMarkets