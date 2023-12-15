Розваги, щоб відпочити від святкової суєти

Підсумок: серед святкової суєти знайдіть хвилинку, щоб відпочити та насолодитися веселими заходами, що відбуваються в Лейкленді та навколишніх громадах. Від збору коштів для мистецтва до різдвяних парадів і ярмарків – у цьому сезоні кожен знайде щось для себе.

Artful Bowl 2023: ніч мистецтва, кіно та моди

CORE Wealth Advisors Inc. проводить Artful Bowl 2023, щорічну вечірку зі збору коштів для Platform Art, некомерційної культурно-мистецької організації. Приєднуйтеся до події вдома Тома та Поли Мімс у суботу о 6:30. Відчуйте ніч, наповнену мистецтвом, кіно, модою, звуком і виставою. Квитки доступні за різними цінами, від $150 для фізичних осіб. Для отримання додаткової інформації та придбання квитків відвідайте https://www.platformart.org.

Різдвяний парад у Лейкленді: Різдво в країні цукерок

Молодша ліга Великого Лейкленду та місто Лейкленд приносять вам щорічний різдвяний парад у четвер. Цього року парад проходитиме через модифіковану петлю в центрі міста Лейкленд, за винятком озера Міррор через будівництво. Початок урочистостей о 7 годині. з феєрверком над озером Міррор, а потім парадом. Дід Мороз і місіс Клаус зроблять особливу появу. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.lakelandgov.net/departments/communications/christmas-parade або надішліть електронну пошту [захищено електронною поштою].

Різдвяний ярмарок Jingle Mingle: купуйте місцеві товари в центрі фінансування RP

Babes Doing Business, організатор жіночого бізнесу в Центральній Флориді, представляє різдвяний ярмарок Jingle Mingle у центрі фінансування RP у Лейкленді. Відвідайте цей відкритий ринок у неділю з 10:2 до 80:863. Ознайомтеся з більш ніж 834 продавцями, які продають різноманітні подарунки, від бутиків до свічок і виробів з дерева, щоб допомогти вам поповнити свій різдвяний список. Вхід і паркування безкоштовні. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.rpfundingcenter.com або зателефонуйте за номером 8100-XNUMX-XNUMX.

Дует The Knotty G: душевне американське виконання

Насолоджуйтесь безкоштовним живим виступом The Knotty G’s Duo у Swan Brewing у Лейкленді в неділю. Цей дует з Ешвіля, штат Північна Кароліна, слухатиме душевну американську музику з 2:6 до 863:703. Очікуйте поєднання бадьорих мелодій, уповільнених балад і навіть знайомих кавер-версій. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.facebook.com/swanbrewingco/ або зателефонуйте за номером 0472-XNUMX-XNUMX.

Різдвяний концерт The Lakeland Concert Band

Концертний оркестр Лейкленд під керівництвом Віка Ларсена представляє безкоштовний концерт, орієнтований на відпустку, в аудиторії Бренскомб Південного коледжу Флориди в неділю з 2:3 до 30:813. Насолоджуйтесь музикою у виконанні цього талановитого оркестру, що складається з волонтерів, що приносить розваги Лейкленду та його околицям. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.lakelandconcertband.org або зателефонуйте за номером 716-2577-XNUMX.