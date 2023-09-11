Вплив покарань на поведінку студентів: відхід від традиційних підходів

У класі покарання - це тема, яка часто виникає серед учнів. Однак його місце в освіті дуже сумнівне, особливо тому, що воно майже не фігурує в настановах, викладених Національною радою з питань соціального забезпечення освіти. У цих настановах надається перевага терміну «санкція», який охоплює низку значень, у тому числі позитивне втручання та стимули. Справжньому духу цих настанов, які наголошують на взаємоповажних стосунках між учнем і вчителем, необхідно приділяти більше уваги та популяризувати в школах.

Відповідальність за встановлення та підтримку позитивних стосунків між учнями та вчителями лежить насамперед на дорослих. Вихователям важливо передавати повідомлення про відповідальність, підзвітність, свободу волі, наслідки та винагороди, а також уникати каральних заходів. Покарання протягом років становлення дитини можуть мати тривалий вплив на її почуття власної гідності та сприйняття очікувань інших.

Демієн Квінн, надихаючий колишній злочинець і захисник тих, хто має кримінальне минуле, підкреслює тривалі наслідки офіційного покарання. Багато людей із судимістю вважають, що їхнє минуле завадить їм отримати можливості, що вказує на стигму, пов’язану з покаранням. Як педагоги, наша мета полягає в тому, щоб направляти студентів на шляхи, які утримують їх від системи кримінального правосуддя. Однак надзвичайно важливо пам’ятати про потенційну роль покарання в житті молодих людей поза межами пенітенціарної служби.

Батьки можуть ненавмисно передавати переконання щодо покарання, які вони успадкували від власного виховання, що призводить до некорисних укорінених ідей про заслуговування покарання. Хоча закон забороняє тілесні покарання дітей, наївно вважати, що їх більше немає в жодному домі. Замість того, щоб нормалізувати покарання, вихователі повинні прагнути зміцнювати альтернативні підходи та розвивати цікавість до глибинних причин поведінки учня.

У класі застосування більш співчутливого та розуміючого підходу до управління поведінкою може трансформувати. Використовуючи три прості слова – допомога, підтримка та розуміння – педагоги можуть створити середовище, де учні відчуватимуть безпеку та підтримку. Ці слова мають величезну вагу та виявилися дуже ефективними для уникнення конфлікту. Відмовляючись від покарань і вдаючись до позитивних втручань, педагоги можуть створити для своїх учнів більш здоровий і сприятливий досвід навчання.

джерела:

– Рекомендації Національної ради з питань соціального захисту освіти щодо розробки кодексу поведінки для шкіл

– Робота Деміена Квінна зі Spéire Nua (Нові горизонти) і розуміння тривалого впливу формального покарання

– Проблеми, з якими стикаються особи з переконаннями в забезпеченні можливостей