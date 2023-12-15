Забезпечення вибору працівника: ключ до здоров’я між роботою та особистим життям

Відповідно до нещодавнього звіту Gympass і Northwell Health, компанії все ще мають справу з проблемою пошуку організації роботи, яка б відповідала перевагам як працівників, так і роботодавців. У звіті під назвою «State of Work-Life Wellness» було опитано понад 5,000 працівників, які працюють повний робочий день, і виявилося, що серед тих, хто надає перевагу віддаленій, гібридній роботі та роботі в офісі, спостерігається рівний розподіл. Дослідження показує, що ключ до психічного здоров’я полягає в тому, щоб надати працівникам можливість вибирати робоче місце.

Дослідники порівнювали працівників, які могли працювати у бажаних умовах («відповідні» працівники), з тими, чиї налаштування були обрані для них («невідповідні»). Дослідження показало, що ті, хто мав можливість вибору, відчули вищу продуктивність, нижчий рівень стресу, краще відпочивали та більше задоволені своїм роботодавцем. Однак багато компаній все ще впроваджують обов’язкове повернення офісів, створюючи значну прогалину в добробуті на робочому місці.

Співзасновник і генеральний директор Gympass, Сезар Карвальо, наголошує на важливості задоволення мінливих потреб і побажань співробітників за допомогою сильних переваг і гнучкості. Сам Gympass має політику гнучкості, яка охоплює як роботу в офісі, так і віддалену роботу без обов’язкової кількості днів або часу перебування в офісі.

Надання працівникам можливості вибору робочого середовища вже давно рекомендовано експертами з робочих місць і є наріжним каменем майбутніх тенденцій роботи. Компанії, які впроваджують гібридну модель роботи з кількома необхідними робочими днями на тиждень, все ще обмежують переваги розподіленої роботи для співробітників і компанії.

У звіті також підкреслюється важливість благополуччя та психічного здоров’я для працівників. Більшість респондентів заявили, що всі аспекти їх добробуту, включаючи як фізичне, так і психічне здоров’я, впливають на їх продуктивність на роботі. Сьогодні працівники надають пріоритет своєму добробуту більше, ніж будь-коли раніше, причому 93% респондентів заявили, що це так само важливо, як і їх зарплата. Крім того, 87% працівників подумали б про те, щоб залишити роботу, яка не має пріоритету для їх добробуту.

Рухаючись вперед, працівники шукають компанії, які надають пріоритет своєму добробуту та цінують загальне задоволення та продуктивність своїх працівників. Це виходить за рамки поверхневих переваг і вимагає структурного дизайну, який ставить працівника в центр. Приорітетизація благополуччя працівників більше не є обов’язковою, а важливою інвестицією, яка сприятиме задоволенню та продуктивності працівників у довгостроковій перспективі.