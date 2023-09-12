Знищений ірландський акцент у Starfield Sparks викликав суперечку

Довгоочікувана гра Starfield, розроблена компанією Bethesda, нещодавно зазнала критики через погано виконаний ірландський акцент. І гравці, і критики були шоковані та розчаровані зображенням акценту, який було описано як «гидота».

Питання спотворення акцентів не є новим у світі медіа, але, здається, Starfield вивело це на абсолютно новий рівень. Багато людей з Ірландії, які знайомі з нюансами власних діалектів, висловили своє розчарування неточним зображенням.

Хоча дехто може стверджувати, що найпростішим рішенням було б залучити реальних ірландських акторів до озвучення цих ролей, принаймні очікується, що акцент буде віддано належним чином. На жаль, ця основна вимога, здається, була пропущена під час розробки Starfield.

Твіттер був завалений коментарями, які підкреслюють погану якість ірландського акценту в грі. Дехто порівнює це з основним американським акцентом із випадковим використанням стереотипних ірландських фраз. Ті, хто пережив це на власному досвіді, назвали це «шокуючим» і «неймовірним».

Це не перший випадок погано виконаного ірландського акценту в світі ігор. Однак нещодавні ігри, такі як Assassin's Creed Valhalla, зробили набагато кращу роботу з точного представлення акценту. Прикро бачити, що Starfield не досягнув мети в цьому відношенні.

Незважаючи на суперечки навколо ірландського акценту, Starfield все ж вдалося досягти успіху в інших сферах. Гра отримала позитивні відгуки та добре продається.

Підсумовуючи, стертий ірландський акцент у Starfield викликав обурення серед гравців і критиків. Це яскравий приклад важливості точного представлення в засобах масової інформації та служить нагадуванням про те, що потрібно докладати більше зусиль для забезпечення автентичності зображень різних культур і акцентів.

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