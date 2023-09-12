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Налаштуйте вібрацію iPhone для окремих контактів

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Налаштуйте вібрацію iPhone для окремих контактів

Якщо ви віддаєте перевагу тримати свій iPhone у беззвучному режимі або режимі вібрації, але все одно хочете мати можливість розрізняти вхідні повідомлення чи дзвінки від різних контактів, ви можете налаштувати їх шаблон вібрації. Змінивши шаблон вібрації, ви можете екранувати вхідні сповіщення, не покладаючись на звуки дзвінка.

Щоб налаштувати шаблон вібрації для певного контакту, виконайте такі дії:

  1. Запустіть програму «Контакти» на своєму iPhone або торкніться значка телефону в нижній частині головного екрана та перейдіть на вкладку «Контакти».
  2. Торкніться імені контакту, який потрібно змінити, і виберіть Редагувати.
  3. Виберіть мелодію дзвінка або мелодію повідомлення.
  4. Торкніться Вібрація.
  5. На цьому екрані ви можете вибрати стандартні вібрації зі списку або створити власні.

Якщо ви вирішите створити власний шаблон вібрації, виконайте такі додаткові кроки:

  1. Щоб створити візерунок, пальцем торкніться екрана iPhone у потрібній послідовності.
  2. Торкніться «Зупинити», коли закінчите з візерунком.
  3. Натисніть «Відтворити», щоб перевірити свій дизайн.
  4. Якщо ви хочете повторити свою роботу, виберіть Запис.
  5. Коли ви будете задоволені власною вібрацією, натисніть «Зберегти».
  6. Назвіть нещодавно створений шаблон вібрації та знову натисніть «Зберегти». Це додасть спеціальну вібрацію до вашого списку опцій.
  7. Щоб видалити збережену спеціальну вібрацію, проведіть пальцем ліворуч по запису та торкніться «Видалити».

Подібно до нещодавно завантажених мелодій дзвінка, будь-який власний шаблон вібрації, який ви створюєте та зберігаєте, можна використовувати скрізь, де застосовна функція вібрації.

Налаштування шаблонів вібрації для окремих контактів може бути корисним способом перевірки вхідних сповіщень, не заважаючи гучним сигналам дзвінка. Це дозволяє розпізнавати, хто намагається зв’язатися з вами на основі шаблону вібрації, який ви їм призначили.

джерела:

  • Назва статті: «Як налаштувати власну вібрацію iPhone для контактів»
  • Джерело: Lifewire

By Мамфо Брешіа

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