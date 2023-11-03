Розкрийте силу окулярів доповненої реальності з iPhone 15 Pro

Останній iPhone 15 Pro представив можливість USB-C, пропонуючи оновлену систему управління кабелями. Це не тільки забезпечує кращу організацію, але й забезпечує підтримку вихідного відео. Завдяки цій новій функції користувачі можуть легко підключати свій iPhone до зовнішніх дисплеїв за допомогою одного кабелю. Уявіть собі, що ви транслюєте свої улюблені шоу Netflix прямо на телевізор у готельному номері – зручність неперевершена. Однак завдяки сумісності з USB-C з’явилася нова категорія аксесуарів, які значно покращують функціональність вашого iPhone, особливо коли ви в дорозі.

Знайди окуляри доповненої реальності – ринок, який швидко розвивається, пропонує цілий ряд окулярів із вбудованим екраном для проектора. Ці окуляри за ціною від 300 до 500 доларів пропонують користувачам унікальні враження від перегляду. Одним із відомих варіантів у цій категорії є Xreal Air, який має 120 Гц, 0.68-дюймовий дисплей MicroOLED, який проектується на лінзи через дзеркало. Це дозволяє користувачам бачити як дисплей, так і реальний світ одночасно. Щоб ще більше зануритися та насолодитися справжнім чорним, ви можете прикріпити фізичний капюшон до передньої частини цих окулярів, щоб блокувати зовнішнє світло.

Окуляри Xreal Air не мають власного джерела живлення. Натомість вони отримують живлення від пристроїв, до яких підключаються, як і багато портативних моніторів USB-C на ринку. За допомогою кабелю USB-C – USB-C, який входить у комплект, ви можете легко під’єднати окуляри Xreal Air до свого iPhone 15 Pro, миттєво віддзеркалюючи екран на дисплеї окулярів. У той час як налаштування за замовчуванням відображають головний екран і програми вашого телефону, програми потокового відео, які підтримують вихід відео, пропонують більш привабливе відео в альбомній орієнтації під час відтворення шоу або фільмів.

Ці окуляри доповненої реальності необхідні не лише для потокового відео. Вони роблять ігри більш захоплюючими, особливо в поєднанні з контролером Backbone USB-C. Крім того, вони пропонують мінімалістичний досвід перегляду веб-сторінок у поєднанні з клавіатурою Bluetooth. Крім того, користувачі можуть вставляти свої власні рецептурні лінзи за допомогою вставки, що входить до комплекту, або замовляти індивідуальні лінзи в HONSVR за доступною ціною.

Щоб покращити враження від Xreal Air, ви можете вибрати аксесуар Xreal Beam. Цей аксесуар фіксує ваш віртуальний дисплей у просторі відносно положення вашої голови, зменшуючи будь-який потенційний дискомфорт. Xreal Beam також виконує функцію резервного акумулятора для завдань доповненої реальності та може підключатися до різноманітних пристроїв, включаючи ігрові консолі, такі як Nintendo Switch і PlayStation 5, забезпечуючи віртуальний дисплей розміром до 300 дюймів.

Хоча майбутній Vision Pro від Apple пропонує більш просунутий досвід доповненої реальності, його вища вартість і випуск наступного року роблять такі варіанти, як Xreal Air, переконливим вибором для більшості користувачів. Ці окуляри пропонують низку повсякденних функцій і витончений, стриманий форм-фактор, який зручно носити всюди.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

1. Чи можна підключати окуляри Xreal Air до інших пристроїв, крім iPhone 15 Pro?

Так, ви можете підключити окуляри Xreal Air до різних пристроїв, включаючи ігрові консолі, такі як Nintendo Switch і PlayStation 5, для більшого віртуального дисплея.

2. Чи доступні лінзи за рецептом для окулярів Xreal Air?

Так, окуляри Xreal Air постачаються зі вставкою, яка дозволяє користувачам додавати власні лінзи за рецептом. Крім того, індивідуальні лінзи можна замовити в HONSVR за доступною ціною.

3. Як аксесуар Xreal Beam покращує враження?

Аксесуар Xreal Beam дозволяє користувачам фіксувати свій віртуальний дисплей у просторі відносно положення голови, зменшуючи будь-який потенційний дискомфорт або заколисування. Він також служить резервним акумулятором для завдань доповненої реальності.

4. Чи є Xreal Air економічно ефективним варіантом порівняно з майбутнім Vision Pro від Apple?

Так, Xreal Air пропонує подібний досвід доповненої реальності за значно нижчою ціною. Завдяки миттєвій доступності та щоденним функціям він є переконливим вибором для більшості користувачів.