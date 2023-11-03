Нові пропозиції Apple на Чорну п’ятницю та Кіберпонеділок 2023 року

Сезон відпусток швидко наближається, а це означає, що час почати думати про свій список покупок. Чорна п’ятниця та Кіберпонеділок не за горами, а це означає значні знижки від таких роздрібних торговців, як Amazon, Best Buy, Walmart тощо. Незалежно від того, чи хочете ви купити подарунки для близьких чи побалувати себе новим гаджетом, є багато пропозицій, якими можна скористатися.

Одним із найбільш затребуваних брендів у сезон покупок є Apple. Відомі своїми високоякісними пристроями, рідко можна зустріти значні знижки на продукти Apple. Проте цього року є кілька захоплюючих ранніх пропозицій Чорної п’ятниці, які варті вашої уваги.

Якщо ви придивлялися до нового MacBook Air, Amazon пропонує знижку в 200 доларів на модель 2023 року. Цей елегантний ноутбук має 15.3-дюймовий дисплей Liquid Retina, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ пам’яті SSD. За зниженою ціною це крадіжка для тих, кому потрібен потужний і компактний ноутбук.

Verizon також пропонує вигідні пропозиції на пристрої Apple. Обміняйте свій старий пристрій і отримайте новий Apple iPhone 15 Pro безкоштовно, залежно від бажаного варіанту зберігання. Крім того, Verizon надає знижку до 280 доларів на iPad, коли ви починаєте нову лінію. Як додатковий бонус, ви отримаєте безкоштовний Apple TV разом із покупкою телефону, а також шість місяців безкоштовного використання Apple One.

Для любителів iPad у Best Buy є чудова пропозиція на iPad mini. Цей компактний планшет оснащено процесором A15, накопичувачем SSD на 64 ГБ, оперативною пам’яттю на 4 ГБ і чудовим дисплеєм Retina. Зі знижкою в 100 доларів це фантастична можливість придбати останній iPad mini.

Якщо ви купуєте бездротові навушники, Amazon пропонує знижку в 60 доларів на Apple AirPods Pro 2-го покоління. Ці навушники пропонують неймовірну якість звуку та оснащені такими розширеними функціями, як активне шумозаглушення.

Для аудіофілів Best Buy пропонує знижку 70 доларів на навушники Apple AirPods Max. Ці накладні навушники забезпечують першокласний бездротовий звук і мають витончений і стильний дизайн.

Це лише деякі з перших пропозицій Apple, доступних цієї Чорної п’ятниці та Кіберпонеділка. Обов’язково слідкуйте за новими знижками та частіше перевіряйте оновлення щодо останніх пропозицій. Вдалих покупок!

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

Що таке Чорна п’ятниця?

Чорна п'ятниця - популярний день покупок, який проходить на наступний день після Дня подяки в Сполучених Штатах. Він відомий своїми масовими знижками та пропозиціями від різних роздрібних продавців.

Коли настає Чорна п'ятниця 2023 року?

Чорна п'ятниця 2023 року припадає на 24 листопада.

Чи продукти Apple зазвичай продаються під час Чорної п’ятниці?

Під час Чорної п’ятниці продукти Apple зазвичай не мають великих знижок. Однак часто доступні деякі пропозиції, особливо на старіші моделі або через авторизованих продавців.

Чи можу я знайти пропозиції на продукти Apple в Інтернеті?

Так, багато роздрібних торговців пропонують онлайн-пропозиції на Чорну п’ятницю, включно з основними платформами електронної комерції, такими як Amazon. Це чудовий спосіб скористатися знижками, не відвідуючи звичайні магазини.

Як знайти найкращі пропозиції Apple?

Щоб знайти найкращі пропозиції Apple, важливо порівняти ціни від різних роздрібних продавців і шукати знижки на авторитетних веб-сайтах. Слідкуйте за справжньою продукцією та надійним обслуговуванням офіційних дилерів Apple і авторизованих торгових посередників.

Чи є знижки на інші технологічні продукти під час Чорної п’ятниці та Кіберпонеділка?

Абсолютно! Чорна п’ятниця та Кіберпонеділок відомі тим, що пропонують знижки на широкий спектр технологічних продуктів, включаючи смартфони, ноутбуки, телевізори, пристрої для розумного дому тощо. Це чудовий час, щоб знайти вигідні пропозиції популярних брендів і оновити свої технічні налаштування.