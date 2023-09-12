Dell S3422DWG: найкращий вибір для надшироких ігрових моніторів

Dell S3422DWG — це вражаючий надширокий ігровий монітор, який пропонує безліч функцій за доступною ціною. Спочатку Dell коштував 500 доларів, а тепер пропонує лише 3479.99 доларів, що робить його одним із найкращих варіантів на ринку до 400 доларів.

Завдяки розміру 34 дюйми та надширокій роздільній здатності 3440 × 1440 цей монітор забезпечує приголомшливе візуальне враження. Співвідношення сторін 16:10 і крива 1800R ще більше покращують занурення, дозволяючи геймерам по-справжньому зануритися в улюблені ігри.

Однією з ключових переваг Dell S3422DWG є роздільна здатність 1440p. Ця роздільна здатність забезпечує баланс між якістю зображення та продуктивністю, пропонуючи чудові візуальні ефекти без надмірного навантаження на вашу систему. У поєднанні з потужною відеокартою, такою як GeForce RTX 3060 Ti, геймери можуть насолоджуватися максимальними налаштуваннями графіки або надвисокою частотою кадрів, що дає їм перевагу в конкурентних іграх.

Завдяки панелі VA цей монітор може похвалитися часом відгуку 1 мс, частотою оновлення 144 Гц, коефіцієнтом контрастності 3000:1 і охопленням кольору 90% DCI-P3. Незважаючи на те, що монітор офіційно не сумісний з G-SYNC, монітор був протестований і виявив, що він добре працює з G-SYNC, забезпечуючи плавну гру без розривів.

Однією з помітних переваг Dell S3422DWG є його вражаюча гарантія. Хоча на більшість моніторів надається лише річна гарантія, на цей монітор надається трирічна гарантія. Крім того, він відповідає вимогам програми Dell Premium Panel Exchange, що дозволяє користувачам отримати безкоштовну заміну панелі протягом гарантійного періоду, якщо буде виявлено хоча б один яскравий піксель.

Загалом, Dell S3422DWG є чудовим вибором для геймерів, яким потрібен високопродуктивний ультраширокий ігровий монітор. Завдяки приголомшливій якості зображення, швидкій частоті оновлення та щедрій гарантії він пропонує неймовірне співвідношення ціни та якості.

Джерела: Dell